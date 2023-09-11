Ранние предложения Apple в Черную пятницу: чего ожидать и где их найти

Сезон отпусков уже не за горами, а это значит, что пора задуматься о праздничных покупках. Для энтузиастов технологий и поклонников Apple Черная пятница — идеальное время, чтобы получить выгодные предложения на продукцию Apple. Хотя до официальных распродаж «Черной пятницы» осталось еще несколько недель, ранние предложения Apple «Черная пятница» уже начинают действовать.

Когда дело доходит до распродаж «Черной пятницы», технические гаджеты всегда являются популярной категорией, и устройства Apple не являются исключением. Хотя Apple редко предлагает скидки на свои продукты, можно найти множество предложений, если знать, где искать. От Apple Watch до AirPods, MacBook и других устройств — вы можете заранее сэкономить на гаджетах для всех в своем списке.

По словам Джона Томпсона, редактора по вопросам мужского здоровья и коммерции, в этот праздничный сезон стоит обратить внимание на некоторые продукты, включая AirPods Pro (2-го поколения), Apple Watch Series 8, AirPods Max и Apple Watch Ultra. Эти продукты находятся на рынке уже больше года, и с появлением новых выпусков Apple на горизонте могут быть неожиданные скидки.

Что касается умных часов, возможности Apple легко интегрируются в вашу экосистему iOS. Последняя новинка бренда — Apple Watch Series 8 — оснащена рядом функций для здоровья и фитнеса. Если вы ищете более экономичный вариант, Apple Watch SE (1-го и 2-го поколения) предлагают аналогичную функциональность по более низкой цене.

Когда дело доходит до беспроводных наушников, AirPods от Apple являются популярным выбором. AirPods Pro и AirPods Max предлагают высочайшее качество звука, а стандартные AirPods (2-го поколения) являются более доступным вариантом. Если вы ищете наушники для спортзала или поездок на работу, есть модель AirPod, которая удовлетворит ваши потребности.

iPad от Apple также стоит рассмотреть во время распродаж в Черную пятницу. iPad Air и iPad Mini — это удобные для поездок и путешествий варианты, обеспечивающие мобильность и удобство. iPad (9-го поколения) — более экономичный вариант, который по-прежнему предоставляет все функции, необходимые для планшета.

Если вы ищете новый ноутбук, линейка Apple MacBook предлагает целый ряд вариантов. Недавно выпущенные MacBook Air и MacBook Air 2020 года в настоящее время продаются по самым низким ценам за всю историю. Хотя предложения MacBook Pro сейчас не так впечатляют, возможно, ближе к Черной пятнице мы увидим более выгодные скидки.

Не забывайте об аксессуарах Apple! Сопряжение ваших устройств Apple с правильными аксессуарами может улучшить их функциональность. Подумайте о приобретении нового зарядного устройства для телефона или кабеля MagSafe, которые всегда пригодятся. AirTags также являются отличным аксессуаром для тех, кто часто теряет свои вещи. Если вы предпочитаете что-то яркое, Beats Fit Pro предлагает ряд вариантов, сравнимых с наушниками Apple.

Что касается того, будет ли у Apple собственная распродажа в Черную пятницу, пока неизвестно. Раньше бренд предлагал скидки только на подарочные карты. Однако всегда стоит следить за любыми объявлениями Apple.

Когда дело доходит до поиска лучших предложений Apple, важно присмотреться к ценам. Хотя сама Apple может не предлагать скидки на свою продукцию, другие розничные продавцы часто это делают. Следите за интернет-магазинами, универмагами и магазинами, специализирующимися на технологиях, чтобы получить лучшие предложения.

Черная пятница — прекрасное время, чтобы заключить выгодные предложения на устройства Apple. Если вы ищете новые умные часы, беспроводные наушники, планшет или ноутбук, есть множество ранних предложений, которыми можно воспользоваться. Начните планировать праздничные покупки прямо сейчас и будьте готовы воспользоваться лучшими предложениями, когда начнутся официальные распродажи в Черную пятницу.

источники:

- Здоровье мужчины

– Apple.com