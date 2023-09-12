Офис технической интеграции ВВС сталкивается с потенциальными задержками в цифровых планах

Недавно созданный офис технической интеграции ВВС сталкивается с потенциальными задержками в реализации своих амбициозных цифровых планов из-за бюджетных ограничений. Офис, которому всего год, стремится предоставить операторам облачные системы управления и контроля и другую цифровую инфраструктуру к 2024 году.

Видение ВВС заключается в использовании современных технологий и цифровых решений для расширения оперативных возможностей и оптимизации процессов. Облачные системы управления и контроля позволят операторам получать доступ к данным и информации в режиме реального времени, улучшая процесс принятия решений и повышая эффективность миссии.

Однако из-за надвигающихся бюджетных задержек ВВС могут быть вынуждены замедлить усилия по цифровой трансформации. Эти задержки могут повлиять на сроки внедрения новых технологий и инфраструктуры, ограничивая способность ВВС в полной мере использовать преимущества облачных вычислений и других цифровых инноваций.

Отдел технической интеграции играет решающую роль в преодолении разрыва между операторами и технологиями. Его миссия — выявлять, разрабатывать и внедрять передовые технологии, отвечающие оперативным требованиям ВВС. За счет оптимизации цифровой инфраструктуры и интеграции передовых технологий офис стремится повысить общую готовность и эффективность ВВС.

Потенциальные задержки бюджета подчеркивают важность обеспечения адекватного финансирования для поддержки технологических достижений в вооруженных силах. В эпоху, когда цифровые возможности становятся все более важными, для ВВС крайне важно уделять первоочередное внимание инвестициям в цифровую инфраструктуру и обеспечивать плавную интеграцию новых технологий.

Хотя офис технической интеграции привержен своим цифровым планам, бюджетные ограничения могут потребовать корректировки сроков. Военно-воздушным силам необходимо будет тщательно оценить свои приоритеты и принять стратегические решения, чтобы гарантировать, что усилия по цифровой трансформации продолжатся.

источники:

- Защита одна

– Офис технической интеграции ВВС