CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Приложение ИИ от Character.ai демонстрирует растущую вовлеченность пользователей

ByГабриэль Бота

сентябрь 11, 2023
Приложение ИИ от Character.ai демонстрирует растущую вовлеченность пользователей

Компания Character.ai, разработчик приложений с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать собственных персонажей с искусственным интеллектом, наблюдает рост активности пользователей в своих мобильных приложениях. Недавний анализ, проведенный фирмой по исследованию рынка Likeweb, показал, что приложения для iOS и Android для Character.ai в настоящее время имеют 4.2 миллиона активных пользователей в месяц в США, по сравнению с мобильными приложениями ChatGPT, которые имеют почти 6 миллионов активных пользователей в месяц в США.

Персонаж.ai продемонстрировал заметный рост с момента своего запуска в мае 2023 года, превысив 1.7 миллиона установок за первую неделю. Удержание пользователей является проблемой для большинства мобильных приложений: средний показатель удержания за 30 дней составляет 3–4%, а уровень удалений превышает 40% через 30 дней. Персонажу.ai удалось сохранить первых пользователей и увеличить его использование за несколько месяцев с момента его дебюта.

Тем не менее, ChatGPT по-прежнему лидирует в Интернете над Character.ai, главным образом потому, что многие пользователи предпочитают создавать своих чат-ботов с искусственным интеллектом и взаимодействовать с ними на мобильных устройствах, а не через веб-сайт. В глобальном масштабе данные Android показывают, что ChatGPT имеет значительно большее количество активных пользователей в месяц на мобильных устройствах по сравнению с Character.ai.

Одна из областей, в которой выделяется Feature.ai, — это более молодая аудитория пользователей. Около 60% его веб-аудитории составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, и эта цифра оставалась неизменной в течение лета, в то время как посещаемость веб-сайта ChatGPT снизилась. Другие поставщики ИИ также демонстрируют более низкое распространение среди младших возрастных групп.

Данные Likeweb показывают, что ChatGPT наблюдает снижение посещений веб-сайта по всему миру в течение трех месяцев подряд. Однако недавнее возобновление учебного года привело к увеличению числа посещений веб-сайта ChatGPT, что сигнализирует об изменении ситуации. С другой стороны, у сайта Character.ai летом снизился трафик на веб-сайте, но он компенсировал это за счет внедрения мобильных приложений.

У Character.ai есть потенциал для дальнейшего расширения своей пользовательской базы, чему способствует значительное финансирование серии А в размере 150 миллионов долларов и оценка в 1 миллиард долларов. Основатели стартапа Ноам Шазир и Дэниел Де Фрейтас имеют большой опыт в области искусственного интеллекта и создали мощную платформу, которая постоянно совершенствует свой продукт.

Хотя успех Character.ai и растущая вовлеченность пользователей обнадеживают, еще неизвестно, сохранит ли он свою популярность среди молодых пользователей или исчезнет как еще одна тенденция в области искусственного интеллекта.

Источники: Подобные веб-сайты.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев