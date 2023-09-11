Приложение ИИ от Character.ai демонстрирует растущую вовлеченность пользователей

Компания Character.ai, разработчик приложений с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать собственных персонажей с искусственным интеллектом, наблюдает рост активности пользователей в своих мобильных приложениях. Недавний анализ, проведенный фирмой по исследованию рынка Likeweb, показал, что приложения для iOS и Android для Character.ai в настоящее время имеют 4.2 миллиона активных пользователей в месяц в США, по сравнению с мобильными приложениями ChatGPT, которые имеют почти 6 миллионов активных пользователей в месяц в США.

Персонаж.ai продемонстрировал заметный рост с момента своего запуска в мае 2023 года, превысив 1.7 миллиона установок за первую неделю. Удержание пользователей является проблемой для большинства мобильных приложений: средний показатель удержания за 30 дней составляет 3–4%, а уровень удалений превышает 40% через 30 дней. Персонажу.ai удалось сохранить первых пользователей и увеличить его использование за несколько месяцев с момента его дебюта.

Тем не менее, ChatGPT по-прежнему лидирует в Интернете над Character.ai, главным образом потому, что многие пользователи предпочитают создавать своих чат-ботов с искусственным интеллектом и взаимодействовать с ними на мобильных устройствах, а не через веб-сайт. В глобальном масштабе данные Android показывают, что ChatGPT имеет значительно большее количество активных пользователей в месяц на мобильных устройствах по сравнению с Character.ai.

Одна из областей, в которой выделяется Feature.ai, — это более молодая аудитория пользователей. Около 60% его веб-аудитории составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, и эта цифра оставалась неизменной в течение лета, в то время как посещаемость веб-сайта ChatGPT снизилась. Другие поставщики ИИ также демонстрируют более низкое распространение среди младших возрастных групп.

Данные Likeweb показывают, что ChatGPT наблюдает снижение посещений веб-сайта по всему миру в течение трех месяцев подряд. Однако недавнее возобновление учебного года привело к увеличению числа посещений веб-сайта ChatGPT, что сигнализирует об изменении ситуации. С другой стороны, у сайта Character.ai летом снизился трафик на веб-сайте, но он компенсировал это за счет внедрения мобильных приложений.

У Character.ai есть потенциал для дальнейшего расширения своей пользовательской базы, чему способствует значительное финансирование серии А в размере 150 миллионов долларов и оценка в 1 миллиард долларов. Основатели стартапа Ноам Шазир и Дэниел Де Фрейтас имеют большой опыт в области искусственного интеллекта и создали мощную платформу, которая постоянно совершенствует свой продукт.

Хотя успех Character.ai и растущая вовлеченность пользователей обнадеживают, еще неизвестно, сохранит ли он свою популярность среди молодых пользователей или исчезнет как еще одна тенденция в области искусственного интеллекта.

Источники: Подобные веб-сайты.