Feature.ai завоевывает позиции ChatGPT в использовании мобильных приложений

Компания Character.ai, производитель приложений с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать собственных персонажей с искусственным интеллектом, переживает значительный рост использования мобильных приложений. Согласно недавнему анализу, проведенному фирмой по исследованию рынка Likeweb, приложения для iOS и Android для Character.ai сейчас имеют 4.2 миллиона активных пользователей в месяц в США, по сравнению с почти 6 миллионами активных пользователей ChatGPT в США в месяц.

Хотя рост Character.ai заслуживает внимания, ChatGPT по-прежнему сохраняет более широкое присутствие в сети, что может быть связано с тем, что пользователи Character.ai предпочитают создавать чат-боты с искусственным интеллектом и взаимодействовать с ними на своих мобильных устройствах, а не через веб-сайт. В глобальном масштабе ChatGPT также превосходит Character.ai с точки зрения использования мобильных устройств: ChatGPT имеет 22.5 миллиона активных пользователей в месяц по сравнению с 5.27 миллионами у Character.ai.

Интересным аспектом является то, что Feature.ai привлекает гораздо более молодую аудиторию по сравнению с другими приложениями искусственного интеллекта, включая ChatGPT. Почти 60% веб-аудитории Character.ai приходится на возрастную группу от 18 до 24 лет, которая остается стабильной, даже несмотря на снижение веб-трафика ChatGPT. В июле лица в возрасте от 18 до 24 лет составляли лишь 27% веб-трафика ChatGPT.

Анализ также показал, что у других поставщиков ИИ уровень внедрения среди младших возрастных групп ниже. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic и Google Bard имеют гораздо меньший процент (от 18.46% до 25.3%) среди демографических групп 18–24 лет по сравнению с 60% у Character.ai.

За последние три месяца в ChatGPT наблюдалось снижение посещений веб-сайта по всему миру, но данные Likeweb показывают признаки улучшения по мере возобновления учебного года. Персонаж.ai, с другой стороны, продолжал использоваться в течение всего лета из-за того, что он был ориентирован на развлечение, а не просто на роль помощника по домашним заданиям или научного сотрудника.

У Character.ai есть большой потенциал для дальнейшего роста пользовательской базы после впечатляющего финансирования серии A в размере 150 миллионов долларов, в результате чего стоимость стартапа оценивается в 1 миллиард долларов. Приложение выделяется среди других генераторов персонажей с использованием искусственного интеллекта благодаря его основателям Ноаму Шазиру и Дэниелу Де Фрейтасу, которые ранее были экспертами по искусственному интеллекту в Google.

Хотя будущее внедрение Character.ai остается неопределенным, основатели приложения признаны первопроходцами в области искусственного интеллекта, и у стартапа есть постоянные возможности для совершенствования, поскольку все больше пользователей создают его персонажей и взаимодействуют с ними.

Источник: Подобные веб-сайты, Reuters.