Adobe выпускает обновления безопасности для исправления уязвимостей нулевого дня в Acrobat и Reader

Adobe недавно выпустила обновления безопасности для устранения уязвимости нулевого дня в своих приложениях Acrobat и Reader. Уязвимость, известная как CVE-2023-26369, использовалась в ограниченных атаках и может затрагивать системы как Windows, так и macOS.

Критическая уязвимость безопасности позволяет злоумышленникам добиться выполнения кода, воспользовавшись слабостью записи за пределами допустимого диапазона. Хотя атаки низкой сложности могут выполняться без необходимости привилегий, важно отметить, что уязвимость может быть использована только локальными злоумышленниками и требует взаимодействия с пользователем.

В ответ на серьезность проблемы Adobe присвоила CVE-2023-26369 максимальный рейтинг приоритета. Компания настоятельно рекомендует администраторам установить обновление безопасности как можно скорее, в идеале в течение 72 часов.

Затрагиваемые продукты включают Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2020 и Acrobat Reader 2020. Полный список затронутых версий см. в таблице, приведенной в исходной статье.

Кроме того, сегодня Adobe устранила несколько других недостатков безопасности. Эти недостатки влияют на программное обеспечение Adobe Connect и Adobe Experience Manager и потенциально могут позволить злоумышленникам выполнить произвольный код. Уязвимости, известные как CVE-2023-29305, CVE-2023-29306, CVE-2023-38214 и CVE-2023-38215, могут быть использованы для запуска атак с использованием отраженного межсайтового скриптинга (XSS). Этот тип атаки может использоваться для доступа к конфиденциальной информации, такой как файлы cookie и токены сеанса, хранящиеся в целевых веб-браузерах.

Пользователям программного обеспечения Adobe крайне важно сохранять бдительность и своевременно устанавливать необходимые обновления безопасности, чтобы защитить свои системы от потенциальных угроз.

Определения:

– Уязвимость нулевого дня: уязвимость безопасности, которая неизвестна поставщику программного обеспечения и может быть использована злоумышленниками до того, как будет доступен патч или исправление.

– Выполнение кода: возможность запуска произвольного кода в целевой системе, что потенциально позволяет злоумышленнику получить контроль над системой.

– Слабость записи за пределами определенной области памяти: программная ошибка, которая позволяет злоумышленнику записывать данные за пределы определенной области памяти, что потенциально может привести к выполнению вредоносного кода.

– Межсайтовый скриптинг (XSS): тип уязвимости безопасности, которая позволяет злоумышленникам внедрять вредоносные скрипты в веб-страницы, просматриваемые пользователями, что потенциально может привести к краже конфиденциальной информации.

источники:

– Рекомендации Adobe по безопасности:

– Общая система оценки уязвимостей v3.1 (CVSS v3.1):