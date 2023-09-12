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Access Bio приобретает долю в CuraPatients для расширения своего присутствия в секторе цифрового здравоохранения США

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Access Bio приобретает долю в CuraPatients для расширения своего присутствия в секторе цифрового здравоохранения США

Access Bio, американская компания, занимающаяся разработкой диагностических наборов нового поколения, приобрела новую долю в CuraPatients, калифорнийской компании, занимающейся цифровым здравоохранением населения. Целью приобретения является ускорение выхода Access Bio в сектор цифрового здравоохранения в США.

CuraPatients известна своим решением «программное обеспечение как услуга» (SaaS) на основе искусственного интеллекта, которое сертифицировано в соответствии с Федеральной программой управления рисками и авторизацией (FedRAMP). Эта сертификация гарантирует, что CuraPatients придерживается стандартизированного подхода к оценке безопасности, сертификации и непрерывному мониторингу облачных продуктов и услуг. Это позволяет компании получать доступ к информации о пациентах из каждого агентства федерального правительства США, обеспечивая конкурентное преимущество в сфере цифровых услуг здравоохранения в государственном секторе США.

В дополнение к своему программному обеспечению на основе искусственного интеллекта CuraPatients также предлагает услуги по вакцинации и организации записи на прием к врачу при хронических заболеваниях крупным аптечным сетям в США. Это позволяет частному сектору использовать бизнес-сеть CuraPatients.

Компания Access Bio, предлагающая широкий спектр диагностических продуктов, стремится максимизировать синергию благодаря сотрудничеству с CuraPatients. Компания планирует использовать приложение для бронирования CuraPatients в качестве нового канала сбыта для продажи и поставки своих диагностических наборов. Кроме того, Access Bio намерена работать с CuraPatients над разработкой интегрированной платформы решений для профилактики, диагностики, назначения лекарств и лечения в будущем.

«Передовые технологии безопасности CuraPatients, платформа цифровых медицинских услуг и бизнес-сеть в США послужат прочной основой для нашего расширения в бизнесе цифрового здравоохранения», — сказал представитель Access Bio. «Благодаря стратегическому партнерству с различными компаниями мы продолжим расширять наше присутствие в секторе цифрового здравоохранения».

источники:
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КураПациентс

By Роберт Эндрю

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