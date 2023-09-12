– Accenture приобретает Nautilus Consulting для улучшения цифровых решений в сфере здравоохранения

Accenture, глобальная компания, предоставляющая профессиональные услуги, объявила о приобретении Nautilus Consulting, ведущей консалтинговой компании в области цифрового здравоохранения, базирующейся в Великобритании. Nautilus Consulting хорошо известна своим опытом в области решений для электронных записей пациентов (EPR). Финансовые детали сделки не разглашаются. Это приобретение знаменует собой важный шаг для Accenture в расширении своих возможностей в секторе здравоохранения.

Nautilus Consulting со штаб-квартирой в Лондоне специализируется на стратегических и операционных консалтинговых услугах, специально разработанных для индустрии цифрового здравоохранения. Команда компании, состоящая из экспертов Национальной службы здравоохранения (NHS) и частного сектора, стремится улучшить качество обслуживания пациентов и улучшить результаты лечения. Интегрируя Nautilus Consulting в свою команду по стратегии и консалтингу в области здравоохранения, Accenture стремится усилить свои возможности цифровой трансформации, внедрения и оптимизации в Великобритании и во всем мире.

Одним из ключевых преимуществ этого приобретения является стратегическое преимущество, которое оно предоставляет Accenture в отношениях с Oracle Health. Обширный опыт Nautilus Consulting в закупках и внедрении платформы Oracle Health Millennium расширит возможности Accenture предлагать комплексные решения цифровой трансформации в больших масштабах. Эта интеграция устранит разрыв между клиническими пользователями и поставщиками ИТ-решений, что приведет к улучшению качества обслуживания пациентов, улучшению показателей здоровья и операционной эффективности.

Ашиш Гоэл, старший управляющий директор подразделения Accenture в сфере здравоохранения в регионе EMEA, выразил воодушевление по поводу приобретения, заявив, что Nautilus обладает нужными талантами, цифровыми возможностями и стратегическим пониманием, чтобы добиться позитивных изменений в сфере медицинских услуг. Гоэл считает, что объединение опыта обеих компаний ускорит цифровую трансформацию и в конечном итоге сделает Accenture ведущим партнером в трансформации здравоохранения.

Саймон Эванс, управляющий директор Nautilus Consulting, поддержал мнение Гоэла, подчеркнув приверженность Nautilus максимизации ценности цифровых инвестиций в здравоохранение. Эванс считает, что объединение усилий с Accenture позволит им оказать еще большее влияние на экосистему здравоохранения, особенно в период роста затрат и проблем с ресурсами.

Это приобретение демонстрирует стремление Accenture совершенствовать свои цифровые решения в сфере здравоохранения и ее стремление улучшить доступ, опыт и результаты медицинских услуг. Используя опыт Nautilus Consulting, Accenture стремится стать надежным партнером и лидером в трансформации здравоохранения.

источники:

– Accenture приобретает Nautilus Consulting для улучшения цифровых решений в сфере здравоохранения

– КаналE2E