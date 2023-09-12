Ассоциация операторов обменных пунктов Нигерии призывает к цифровой автономии

Ассоциация операторов обменных пунктов Нигерии (ABCON) призвала Центральный банк Нигерии (CBN) предоставить обменным пунктам (BDC) цифровую автономию для достижения конвергенции обменных курсов. Президент ABCON д-р Амину Гвадабе опубликовал отчет, в котором призвал главный банк предоставить BDC разрешение без возражений на полный переход на цифровые операции.

Ожидается, что предоставление цифровой автономии BDC приведет к конвергенции обменных курсов, минимизирует волатильность рынка и будет стимулировать экономический рост. ABCON имеет опыт достижения конвергенции ставок в прошлом, в том числе в 2006, 2009 и с 2018 по 2020 год, до вспышки пандемии Covid-19.

По словам доктора Гвадабе, предоставление операторам цифровой автономии облегчит истинное определение рыночных курсов, позволит реализовать гармонизированную политику федерального правительства по обменному курсу и будет способствовать эффективному мониторингу транзакций BDC на предмет соответствия законодательным и нормативным требованиям.

ABCON активно внедряет технологии и с 2016 года вложил значительные средства в исследования, разработку и внедрение различных цифровых решений в области ИТ. У операторов BDC теперь есть системы мониторинга транзакций, оснащенные ИТ-офисами и подключением к Интернету. Они записывают свои транзакции в Amazon Web Service (AWS) онлайн в режиме реального времени и собирают ежедневные отчеты для отправки отчетов. Кроме того, операторы интегрировались с нигерийской системой межбанковских расчетов (NIBSS) и платформами проверки банковского проверочного номера (BVN).

Эти цифровые реформы не только повышают операционную эффективность, но и способствуют общему развитию и модернизации сектора BDC. Запрос ABCON на цифровую автономию согласуется с запланированными CBN реформами для BDC, подчеркивая необходимость соответствия технологическим достижениям.

источники:

- Отчет АБКОН

– Ассоциация операторов обменных пунктов Нигерии