Инновационные исследования открывают интересную информацию об экзопланетах

Недавнее новаторское исследование, представленное на встрече Американского геофизического союза в 2023 году, пролило новый свет на увлекательный мир экзопланет, известных как «горячие Юпитеры». Исследование основано на наблюдениях, сделанных финансируемой НАСА миссией CubeSat под названием Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE). Что отличает CUTE от других телескопов, охотящихся за экзопланетами, так это его компактный размер — всего 36 сантиметров (14 дюймов) в длину, что эквивалентно коробке из-под хлопьев.

Наблюдения, сделанные CUTE, дают ценную информацию о процессе выхода из атмосферы горячих юпитеров, которые представляют собой экзопланеты, вращающиеся очень близко к своим родительским звездам. Проанализировав несколько горячих юпитеров, в том числе примечательный пример WASP-189b, исследовательская группа смогла определить поразительную скорость, с которой эти планеты теряют свою атмосферу. В частности, было обнаружено, что WASP-189b имеет скорость выхода из атмосферы 400 миллионов килограммов (882 миллиона фунтов) в секунду из-за палящей температуры поверхности около 8,315 градусов по Цельсию (15,000 XNUMX градусов по Фаренгейту).

Более того, несмотря на свой небольшой размер, CUTE продемонстрировал замечательные наблюдательные возможности, изучая экзопланеты, расположенные на расстоянии сотен световых лет. Например, WASP-189b, расположенный примерно в 325 световых годах от Земли, позволил астрономам получить ценную информацию о формировании и эволюции планет за пределами нашей Солнечной системы.

Доктор Кевин Франс, главный исследователь CUTE, подчеркнул важность понимания более широкой Вселенной и того, как наша Солнечная система вписывается в небесную семью. Он выразил необходимость понять разнообразие планет, от потенциально обитаемых до крайне негостеприимных, а также физические процессы, которые происходят в этих далеких мирах.

Помимо горячих юпитеров, команда CUTE также исследует другие типы экзопланет. Изучая такие планеты, как MASCARA-4b и KELT-9b, исследователи надеются расширить свое понимание утечки атмосферы, что может способствовать разгадке эволюции «суперземель». Эти результаты позволяют предположить, что суперземли могли возникнуть как планеты размером с Нептун с большой атмосферой, которые постепенно теряют массу, оставляя после себя только свои каменистые ядра.

Хотя данные, полученные с помощью CUTE, на данный момент являются выдающимися, примечательно, что время для использования этой инновационной технологии ограничено. Ожидается, что миссия CubeSat вновь войдет в атмосферу Земли в какой-то момент в 2027 году. Поскольку исследователи с нетерпением ждут дальнейших открытий в ближайшие годы и десятилетия, они надеются, что CUTE продолжит предоставлять ценные знания о горячих Юпитерах и их побеге из атмосферы, раскрывая тайну загадки этих уникальных экзопланет.