Испытайте ностальгию с винтажными кружками для пасхальных яиц

Если вы выросли в Ирландии и праздновали Пасху, вы, вероятно, знакомы с кружками, которые раньше прилагались к шоколадным яйцам. Эти кружки, часто сопровождаемые яйцами Nestlé или Cadbury, по своему удобству намного превосходили обычные белые чашки, которые сейчас заполняют наши шкафы. Многие из нас хранят эти ностальгические кружки годами.

Мик, коллекционер новинок пасхальных кружек 90-х годов, разделяет это мнение. За эти годы он собрал огромную коллекцию, в том числе кружки с изображением Smarties, Jaffa Cakes и батончиков Mars. Теперь Мик, наконец, готов расстаться со своей коллекцией и продать ее 23 сентября в магазине Pop Cup Shop, расположенном в Nick's Coffee в Ранелаге.

Мик и его партнерша Бетзи — опытные продавцы винтажных вещей, которых часто можно встретить на ежемесячных блошиных рынках в Либерти. На этот раз они предложат на продажу около 50 кружек, а также тщательно отобранные предметы одежды из своей коллекции. Кружки не использовались и находятся в идеальном состоянии, их цена варьируется от 15 до 30 евро за штуку. Являетесь ли вы коллекционером или просто жаждете ностальгии в своих шкафах, эти кружки — идеальная находка.

Когда его спросили о том, что он думает по поводу продажи коллекции, Мик выразил волнение и желание найти новый дом для своих любимых кружек. Он считает, что у каждого есть любимая плитка шоколада, так почему бы не приобрести подходящую кружку? Кроме того, Мик не мог не прокомментировать снижение качества кружек для пасхальных яиц в последние годы. Он вспомнил размер и форму кружек 90-х и начала 2000-х годов, заявив, что нынешние предложения не соответствуют качеству.

Действительно, особенно разочаровывают кружки 2010-х годов. В них часто не хватает места для полной чашки чая, а конструктивные недостатки, такие как перевернутая губа, не только ухудшают их эстетику, но и представляют потенциальную опасность для здоровья при хранении горячих напитков. Для сравнения, коллекция Мика является свидетельством высочайшего мастерства прошлого.

Если вы заинтересованы в покупке одной из этих винтажных кружек для пасхальных яиц, имейте в виду, что их следует мыть вручную, чтобы обеспечить их долговечность. Магазин Pop Cup 23 сентября — это то место, куда вам стоит прийти, если вы хотите добавить в свою коллекцию нотку ностальгии. Не упустите возможность стать обладателем частички истории пасхальной кружки.

источники:

- Никто