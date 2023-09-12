История изменений разъемов Apple: от Lightning до USB-C

Решение Apple использовать USB-C на своих iPhone, что означает распрощаться с портом Lightning, привело к тому, что многие пользователи iPhone нуждались в новых кабелях. За прошедшие годы Apple внесла несколько изменений в разъемы своих устройств, вынуждая пользователей приобретать новые кабели, адаптеры и аксессуары.

Переход от 30-контактного док-разъема к порту Lightning в 2012 году стал значительным изменением для пользователей iPhone. Многим пришлось заменить старые 30-контактные кабели на кабели Lightning. Затем, в 2016 году, удаление разъема для наушников потребовало покупки переходников Lightning на 3.5 мм или новых наушников.

Но изменения в разъемах не являются чем-то новым для Apple. Начиная с iMac 1998 года, Apple заменила разъем Apple Desktop Bus (ADB) на USB-A, что обеспечило совместимость с периферийными устройствами ПК и возможность горячей замены аксессуаров. Однако это изменение потребовало от пользователей покупки новых кабелей и адаптеров.

Еще одним значительным изменением разъемов стало появление FireWire в 1999 году. Apple заменила соединения SCSI на FireWire, что требовало от пользователей приобретения новых кабелей FireWire для различных устройств. Пользователям, которые все еще хотели использовать свои старые устройства SCSI, приходилось покупать адаптеры.

Внедрение Apple USB-C для своих MacBook и iPad раньше, чем iPhone, снова вынуждает пользователей заменять существующие кабели новыми USB-C. Для пользователей Android это может не быть проблемой, поскольку у них уже могут быть кабели USB-C. Однако пользователям iPhone придется приобрести новые кабели, чтобы соответствовать европейским нормам.

История изменений разъемов Apple демонстрирует ее готовность использовать новые технологии, но это также означает, что пользователям часто приходится инвестировать в новые кабели и аксессуары, чтобы идти в ногу с изменениями. Тем не менее, решение Apple перейти на USB-C на своих iPhone знаменует собой новую главу в эволюции разъемов.

Источник: Умар Шакир, The Verge.