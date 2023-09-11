Как быстро заработать кредиты в Starfield

Starfield, последняя игра Bethesda по исследованию космоса, вращается вокруг получения кредитов для покупки оборудования, модернизации вашего космического корабля и найма членов экипажа. Хотя в игре есть несколько способов заработать кредиты, многие из них медленны и неэффективны для тех, кто не хочет тратить реальные деньги. Вот несколько самых быстрых способов легально накопить кредиты в Starfield:

1) Разблокируйте навык Коммерции.

Навык коммерции необходим для покупки и продажи товаров в Starfield. Вкладывая очки навыков в торговлю, вы можете разблокировать ряд преимуществ, таких как скидки при покупках, увеличение прибыли от продаж и многое другое. По мере дальнейшего развития этого навыка скидки и увеличение прибыли станут еще более значительными.

2) Грабить стратегически

В Starfield повсюду можно собирать предметы. Однако не все предметы настолько ценны, чтобы оправдать их вес. Из-за ограниченной грузоподъемности важно тщательно оценить ценность предмета по отношению к его весу, прежде чем решить, брать его с собой или нет.

3) Повышайте уровень навыка сбора мусора.

Навык Scavenging в Starfield позволяет не только обнаруживать спрятанные сокровища, но и находить ценные предметы в контейнерах. По мере вашего продвижения в поисках предметов вы будете встречать более редкие и ценные предметы, предоставляя выгодную возможность зарабатывать кредиты во время исследования.

4) Берите задания со всех досок миссий.

Доски миссий в различных поселениях и фракциях предлагают побочные квесты, за которые вы получаете кредиты. Выполнение этих миссий может принести вам значительные кредитные награды, а на доске миссий каждой фракции будут уникальные миссии, соответствующие ее целям.

5) Стройте аванпосты.

Создание аванпостов на планетах требует некоторых усилий, но награда того стоит. Настроив свои аванпосты для производства ценных ресурсов, вы сможете накопить огромное количество ресурсов, которые можно будет продать за кредиты. Чем большим количеством аванпостов вы управляете, тем больше будет ваша потенциальная прибыль.

6) Продайте все имеющиеся у вас лишние корабли.

Если у вас больше звездолетов, чем вы можете удержать, рассмотрите возможность продажи их через корабельного техника. Хотя регистрация вашего судна может потребовать небольших затрат, продажа дополнительных судов может привести к существенной прибыли и освободить место для более прибыльных предприятий.

7) Выполняйте миссии фракции.

Выполнение фракционных миссий не только продвигает сюжет игры, но и дает щедрые кредитные награды. Эти миссии соответствуют целям выбранной вами фракции и предлагают отличный способ пополнить свои кредиты на этом пути.

8) Прогресс в линейном развитии миссии.

Выполнение миссий кампании — это простой способ заработать кредиты. Большинство миссий предусматривают денежное вознаграждение, а некоторые даже предлагают в качестве награды редкие предметы. Обязательно расставьте приоритеты в этих миссиях, чтобы заработать как кредиты, так и ценные ресурсы.

9) Продавать данные опросов

Исследуя разные планеты, найдите время, чтобы сканировать местную флору, фауну и геологические особенности. Каждое сканирование пополняет вашу коллекцию данных опроса, которую можно продать за кредиты Владимиру Саллу, члену фракции Созвездие.

10) Используйте консольные команды (читы) с осторожностью.

Если вы готовы нарушить правила, консольные команды в Starfield могут мгновенно принести богатство в виде кредитов. Однако использование читов может помешать вам получить достижения в дальнейшей игре, поэтому используйте их с умом.

В заключение, кредиты необходимы в Starfield. Используя эти методы, вы сможете быстро заработать кредиты, не тратя реальные деньги и не нарушая каких-либо правил.

Источники: Бетесда