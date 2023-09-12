Будьте готовы к выпуску iPhone 15!

Вечеринка iPhone 15 уже не за горами, и мы сердечно приглашаем вас! Снова настало то время года, когда Apple анонсирует свою новейшую линейку iPhone, и в этом году это iPhone 15. Мероприятие под названием «Wonderlust» запланировано на вторник, 12 сентября 2023 года, в 10:00 (тихоокеанское стандартное время). Дата предварительного заказа назначена на пятницу, 15 сентября 2023 г., в 05:00 (по тихоокеанскому времени), а официальная дата запуска — пятница, 22 сентября 2023 г.

По данным нескольких источников, ходят слухи, что производство iPhone 15 может быть перенесено из Китая в Индию. Хотя это не подтверждено, многие воодушевлены возможностью изменения пункта назначения для запуска. Приедем ли мы из Китая или Индии, важно подготовить наши паспорта и убедиться, что все наши проездные документы и маршруты в порядке.

Оглядываясь назад на успех темы предварительного заказа iPhone 14 в США с более чем 25,000 1 сообщений, 1,500 миллионом просмотров и XNUMX голосов, становится ясно, что ажиотаж по поводу новых iPhone не имеет себе равных. Сможем ли мы побить еще один рекорд в этом году? Время покажет.

По мере приближения запуска отслеживание наших заказов становится необходимым. Как только заказы начнут переходить на стадию «Подготовка к отправке», мы можем ожидать движения в течение выходных. Именно тогда мы сможем начать отслеживать наши посылки, используя предоставленный номер отслеживания. UPS является одним из перевозчиков Apple, и их веб-сайт позволяет нам отслеживать поставки iPhone. Важно иметь счет с серийным номером, который можно найти на веб-сайте Apple.

Одним из самых ожидаемых сканирований в процессе доставки является «Импортное сканирование» в Луисвилле, Кентукки. Это сканирование показывает, что груз прошел импортные процедуры в стране-получателе, и гарантирует, что iPhone будет доставлен на следующий день. Это последняя веха перед тем, как мы наконец получим в свои руки новые iPhone.

Итак, готовьтесь к выпуску iPhone 15! Убедитесь, что ваш паспорт действителен, отслеживайте свой заказ и будьте готовы встретить новейшее пополнение в семействе Apple.

источники:

– [Apple](www.apple.com)

– [Отслеживание UPS](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)