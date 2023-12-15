Запуск новой американской ракеты перенесен на 8 января

По данным United Launch Alliance (ULA), компании, стоящей за ее разработкой, долгожданный запуск новой американской ракеты Vulcan Centaur был перенесен с сочельника на 8 января. Хотя задержка стала причиной технических проблем, генеральный директор ULA Тори Бруно выразил уверенность в недавней генеральной репетиции на стартовой площадке.

Одним из наиболее важных аспектов этого запуска является частный лунный посадочный модуль, который будет нести Vulcan Centaur. Этот посадочный модуль, разработанный стартапом Astrobotic, потенциально может стать первым частным кораблем, приземлившимся на Луну, а также первым американским роботом, приземлившимся после завершения программы «Аполлон» в 1972 году. Бруно назвал эту миссию решающим шагом на пути к достижению цели. возвращение на Луну, в конечном итоге в присутствии человека.

Включение полезной нагрузки само по себе является примечательным достижением, но тот факт, что эта полезная нагрузка достигнет поверхности Луны, является еще более необычным. Бруно подчеркнул важность этой вехи и уверенность в конструкции ракеты.

Предстоящий запуск, получивший название Cert-1, состоится на космодроме мыс Канаверал во Флориде, находящемся под юрисдикцией Космических сил США. Однако из-за некоторых обычных проблем с наземной системой, выявленных во время недавних генеральных репетиций, полет в канун Рождества больше невозможен. Новое окно запуска назначено на 8 января.

Помимо лунного корабля, «Вулкан Кентавр» также будет нести кремированные останки нескольких людей, связанных с любимым сериалом «Звездный путь», в том числе его создателя Джина Родденберри и актрисы Нишель Николс, сыгравшей культового персонажа Ухуру. Кроме того, в космос будет отправлен образец собственной ДНК Бруно, что добавит индивидуальности этой новаторской миссии.

Vulcan Centaur является преемником ракет ULA Atlas V и Delta IV и специально разработан для транспортировки полезной нагрузки до 27.2 метрических тонн на низкую орбиту. Эти возможности ставят ее в один ряд с SpaceX Falcon 9, подчеркивая конкурентоспособность и потенциал этой революционной новой американской ракеты.