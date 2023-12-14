Запуск новой американской ракеты задерживается из-за технических проблем

В недавнем объявлении компания, ответственная за разработку новой американской ракеты Vulcan Centaur, сообщила, что ее первый запуск был отложен с 24 декабря на 8 января. Отсрочка является результатом технических проблем, произошедших в последнюю минуту. Несмотря на задержку, генеральный директор United Launch Alliance Тори Бруно выразил уверенность в конструкции ракеты и отметил успешную генеральную репетицию на стартовой площадке.

Основная цель этой миссии, получившей название Cert-1, — доставить на борт частный лунный посадочный модуль, разработанный стартапом Astrobotic. В случае успеха это будет первый частный корабль, приземлившийся на Луну, и первый американский робот, приземлившийся на лунную поверхность с момента завершения программы «Аполлон» в 1972 году. Бруно подчеркнул важность этой миссии, заявив, что это первый шаг к возвращению на Луну, в конечном итоге с присутствием человека.

В дополнение к лунному посадочному модулю «Вулкан Кентавр» доставит кремированные останки нескольких людей, связанных со знаменитым сериалом «Звездный путь», в том числе создателя Джина Родденберри и актерского состава Нишель Николс. Этот замечательный полезный груз также будет включать в себя образец ДНК Бруно, который с юмором выразил свое волнение по поводу полета в космос с персонажами «Звездного пути».

Vulcan Centaur призван заменить ракеты Atlas V и Delta IV United Launch Alliance. Он был разработан для доставки полезной нагрузки массой до 27.2 метрических тонн на низкую орбиту, что аналогично возможностям ракеты SpaceX Falcon 9.

Хотя задержка может разочаровывать, обеспечение готовности ракеты и решение любых технических проблем имеют решающее значение для успешной миссии. Перенесенный старт 8 января вызывает большие ожидания, поскольку «Вулкан Кентавр» делает свои первые шаги к продвижению освоения космоса и потенциальному изменению нашего будущего на Луне.