SpaceX сталкивается с задержками запусков Falcon Heavy и Falcon 9

SpaceX решила отложить запуск своей ракеты Falcon Heavy из-за необходимости «проверки систем». Первоначально компания планировала запустить ракету в воскресенье, но была вынуждена отложить его из-за неблагоприятных погодных условий. Затем они отменили попытку в понедельник вечером из-за «проблемы на земле». Запуск был перенесен на среду, но поздно вечером во вторник SpaceX отменила и эти планы.

Компания заявила: «Мы отказываемся от завтрашнего запуска Falcon Heavy USSF-52, чтобы провести дополнительные проверки системы. Полезная нагрузка остается здоровой, пока команды работают над следующей лучшей возможностью запуска. Мы также следим за погодой и объявим новую дату запуска, как только она будет подтверждена Range».

Запуск Falcon Heavy должен был доставить секретный мини-шаттл Космических сил X-37B в его седьмой полет на орбиту. X-37B совершает все более длительные полеты: его предыдущая миссия провела в космосе почти 909 дней.

Помимо задержки Falcon Heavy, SpaceX также отложила запуск Falcon 9 из-за плохих погодных условий. Планировалось, что Falcon 9 будет запущен с космодрома 40 станции космических сил на мысе Канаверал в рамках миссии Starlink. Новая дата запуска этой миссии не объявлена.

После запуска ракеты Falcon Heavy и Falcon 9 внесут свой вклад в рекордное количество запусков с космического побережья в этом году. Из 70 запусков, запланированных на этот год, все, кроме четырех, были осуществлены SpaceX.

Стоит отметить, что конкурент SpaceX United Launch Alliance (ULA) также планировал до конца года запустить свою новую ракету Vulcan Centaur. Однако генеральная репетиция запуска ракеты произошла с задержками, и сейчас ULA рассматривает возможное окно запуска, которое откроется 8 января 2024 года.

Несмотря на задержки, SpaceX и ULA продолжают придерживаться своих амбициозных графиков запусков и усердно работают, чтобы обеспечить успешные миссии и, в конечном итоге, внести свой вклад в развитие освоения космоса.