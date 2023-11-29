Природные ускорители частиц: исследование тайн космических лучей сверхвысоких энергий

В 1991 году эксперимент «Глаз мухи» Университета Юты сделал революционное открытие. Они обнаружили космический луч самой высокой энергии, когда-либо наблюдавшийся, которому дали прозвище «частица О-Боже». Этот космический луч имел энергетический уровень, который астрофизики не могли объяснить. Оно превысило теоретический предел для космических лучей, идущих из других галактик на Землю, что озадачило ученых. Недавние наблюдения в ходе эксперимента Telescope Array добавили еще один уровень загадки к этим космическим лучам сверхвысокой энергии.

27 мая 2021 года эксперимент Telescope Array обнаружил второй по величине космический луч экстремальной энергии, когда-либо зарегистрированный. Эта субатомная частица имела энергию, эквивалентную падению кирпича на палец ноги с высоты талии. Телескопическая решетка, возглавляемая Университетом Юты и Токийским университетом, состоит из 507 наземных детекторных станций, расположенных на площади более 700 км² в Западной пустыне штата Юта. Последнее событие космических лучей вызвало срабатывание 23 детекторов и охватило площадь 48 км².

Интересно, что направление прибытия этого космического луча, похоже, было из Местной Пустоты, пустой области космоса, граничащей с нашей галактикой. Но что делает эти космические лучи сверхвысокой энергии такими загадочными, так это их происхождение. По словам Джона Мэтьюза, представителя Telescope Array, на эти частицы не должны влиять магнитные поля, и их источник в небе должен быть прослежен. Однако и частица «О-Мой-Боже», и эта новая частица не соответствуют этим ожиданиям. В их прослеженных траекториях нет ничего достаточно высокоэнергетического, что могло бы объяснить их возникновение.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science, исследователи оценивают характеристики этих космических лучей сверхвысокой энергии и предполагают, что они могут следовать физике элементарных частиц, неизвестной науке. Они даже назвали новую частицу частицей Аматэрасу в честь богини Солнца из японской мифологии. Хотя кажется, что эти события происходят из разных частей неба, их объединяет то, что они являются явлениями сверхвысоких энергий.

Понимание происхождения и природы этих космических лучей сверхвысокой энергии имеет решающее значение, поскольку они дают ценную информацию как в астрофизике, так и в фундаментальной физике. Эти космические лучи подобны отголоскам жестоких небесных событий, которые разбрасывают субатомную материю через Вселенную со скоростью, близкой к световой. Частицы движутся зигзагами в электромагнитных полях, что затрудняет их отслеживание. Только самые мощные небесные события могут произвести эти космические лучи сверхвысокой энергии.

FAQ:

Вопрос: Что такое космические лучи сверхвысокой энергии?

Ответ: Космические лучи сверхвысокой энергии — это самые высокоэнергетические частицы, наблюдаемые во Вселенной, с энергией до 1020 электронвольт (эВ). Они имеют значение как для астрофизики, так и для фундаментальной физики.

Вопрос: Почему трудно отследить космические лучи сверхвысокой энергии?

Ответ: Из-за заряда траектория полета этих частиц напоминает шарик в автомате для игры в пинбол, что затрудняет отслеживание их траектории. Кроме того, даже космические лучи высокой энергии искажаются микроволновым фоном, что еще больше усложняет их отслеживание.

Вопрос: Что такое естественные ускорители частиц?

Ответ: Природные ускорители частиц — это жестокие небесные явления, которые разлагают материю до субатомных структур и продвигают ее через Вселенную со скоростью, близкой к световой. Эти события генерируют космические лучи сверхвысокой энергии.