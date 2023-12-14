Новые открытия: у молодых протозвезд обнаружены сложные органические молекулы

Ученые сделали революционные открытия в поисках строительных блоков жизни во Вселенной. Используя космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), астрономы обнаружили сложные органические молекулы (COM), называемые iCOM, в молодых протозвездах. Эти iCOM, включающие простые спирты, сложные эфиры, нитрилы и простые эфиры, дают решающее представление о потенциале жизни за пределами Земли.

Наблюдения были частью программы JWST Observations of Young protoStars (JOYS+), направленной на изучение 30 молодых звезд. Анализируя протозвезду большой массы NGC 1333 IRAS 2A и протозвезду малой массы IRAS 23385+6053, исследователи подтвердили наличие iCOM в этих областях звездообразования. Это говорит о том, что iCOM также могут присутствовать в протопланетных дисках, которые в конечном итоге формируются вокруг этих молодых звезд. Если эти диски порождают каменистые планеты, то существует вероятный путь, по которому сложные органические молекулы могут внести свой вклад в потенциал жизни на этих планетах.

Предыдущие наблюдения с использованием радиотелескопов уже обнаружили некоторые iCOM в горячих ядрах и горячих корино, которые представляют собой плотные скопления в областях звездообразования. Однако передовые инструменты JWST позволили ученым еще глубже изучить обнаружение этих молекул. Приборы MIRI и MRS позволили идентифицировать СОМ ледяных зерен, в том числе кислородсодержащие соединения. Кислород имеет первостепенное значение в химии жизни, поскольку он является важнейшим компонентом воды.

Результаты не только проливают свет на формирование и эволюцию COM, но и открывают важные последствия для обитаемости экзопланет. Молекулярные ингредиенты жизни проводят значительное количество времени в виде ледяных соединений, которые со временем становятся более сложными. База данных льда Лейденского университета, созданная в преддверии запуска JWST, предоставляет ценные инфракрасные спектры для астрофизических аналогов льда. Отслеживая строительные блоки жизни по мере их формирования и развития, ученые надеются лучше понять химическую сложность регионов звездообразования и ее потенциальное влияние на обитаемость планет.

В своей статье исследователи подчеркнули особую важность изучения COM для будущих экзопланетных систем, поскольку эти материалы могут способствовать обитаемости планет, как только они будут присутствовать в примитивных планетных системах. Эти результаты, которые вскоре будут опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysicals, приближают нас на один шаг к разгадке загадок жизни в космосе.