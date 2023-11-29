Ариана на 6 дюймов ближе к дебюту: мокрая генеральная репетиция оказалась успешной

Ariane 6, будущая ракета-носитель Европейского космического агентства (ЕКА), достигла важной вехи на пути к своему первому полету. Генеральная репетиция, проведенная 23 ноября, проверила готовность космического корабля, смоделировав полный обратный отсчет, заправку ракеты и 7-минутный запуск главного двигателя основной ступени. ЕКА опубликовало замедленное видео, на котором запечатлены основные моменты испытания, демонстрируя запуск ракеты, горячий огонь и другие важные процедуры запуска.

Генеральная репетиция проводилась на европейском космодроме в Куру, Французская Гвиана. Это включало перемещение мобильной стартовой площадки Ariane 6 от ракеты и стартовой площадки, как это было бы сделано во время фактического запуска. Затем наземные бригады завершили имитацию обратного отсчета, чтобы убедиться в готовности ракеты-носителя.

Во время испытаний основная ступень Ariane 6 сожгла 165 тонн (150 метрических тонн) смеси водорода и переохлажденного жидкого кислорода, питая его единственный двигатель Vulcain 2.1. Однако твердотопливные ускорители, которые могут быть установлены на ракете во время запуска, во время этого конкретного испытания не были запущены. Вторая ступень Ariane 6, оснащенная двигателем Vinci меньшего размера, должна пройти огневые испытания в декабре.

Ariane 6 должен заменить европейский Ariane 5, последний запуск которого состоялся в июле этого года. Первоначально планировалось, что запуск Ariane 2020 состоится в 6 году, но разработка Ariane 6 столкнулась с задержками, в результате чего Европа временно осталась без специальной ракеты-носителя. После успешной генеральной репетиции ЕКА ожидает, что первый запуск Ariane 2024 состоится в XNUMX году, что ознаменует значительный прогресс во вкладе Европы в исследование космоса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое мокрая генеральная репетиция?

Генеральная репетиция — это испытание, проводимое перед фактическим запуском ракеты для проверки готовности космического корабля и его наземного экипажа. Он включает в себя имитацию обратного отсчета, заправку ракеты и запуск двигателя для оценки характеристик ракеты-носителя.

Когда ожидается первый запуск Ariane 6?

После успешной генеральной репетиции Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запустить Ariane 6 где-то в 2024 году, заменив Ariane 5 в качестве основной европейской ракеты-носителя.

Какое топливо использует Ariane 6?

Ariane 6 использует смесь водорода и переохлажденного жидкого кислорода в качестве топлива для двигателя Vulcain 2.1 своей основной ступени. Это топливо обеспечивает необходимую тягу для выхода ракеты в космос.