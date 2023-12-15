Новое исследование раскрывает загадочную связь между квантовой механикой и общей теорией относительности

В новаторском исследовании, недавно опубликованном в журнале Nature Reviews Physics, исследователи из Университета Британской Колумбии в Оканагане под руководством доктора Мира Файзала углубляются в неизведанные территории, пытаясь совместить общую теорию относительности Эйнштейна с квантовой механикой. Этот новаторский подход направлен на то, чтобы обеспечить новое понимание природы времени и пространства, бросая вызов нашему традиционному пониманию Вселенной.

Традиционно Вселенную объясняли через две отдельные линзы: общую теорию относительности на макроскопическом уровне и квантовую механику на микроскопическом уровне. Однако преодоление разрыва между этими двумя областями оказалось серьезной проблемой для физиков. Доктор Файзал объясняет: «Физики уже давно утверждают, что любая теория, охватывающая как квантовую механику, так и общую теорию относительности, не может возникнуть из пространства и времени».

Чтобы сделать эти абстрактные понятия более осязаемыми, исследователи обратились к неожиданной аналогии: воде. Вода, состоящая из отдельных молекул, при сливании может принимать различные формы, например водоворот. Однако в масштабе отдельных молекул такой формы не существует. Точно так же, по мнению доктора Файзала, геометрическая форма пространства и времени является возникающей и не соответствует традиционным представлениям о существовании в пространстве и времени.

Аналогия с водой обеспечивает основу для понимания того, как пространство и время могут возникнуть в теории, выходящей за рамки этих параметров. Доктор Файзал утверждает: «Любая попытка построить квантовую гравитацию предполагает, что пространство-время возникнет из чего-то, что не существует ни в пространстве, ни во времени. Итак, сейчас мы рассматриваем физическую теорию, которая находится за пределами пространства и времени».

Используя воду в качестве ориентира, исследователи надеются получить более глубокое понимание возникновения пространства и времени, особенно в отношении черных дыр. В эту междисциплинарную команду входят ученые из Йоркского университета в Великобритании, Национального института оптики в Италии и Университета Джамия Миллия Исламия в Индии.

Это исследование знаменует собой значительный шаг вперед в нашем понимании фундаментальной структуры Вселенной, открывая новый взгляд на загадочную взаимосвязь между квантовой механикой и общей теорией относительности. По мере того, как исследователи продолжают свои исследования, границы наших знаний постоянно расширяются, что приводит к новым захватывающим горизонтам в физике.