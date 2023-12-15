Поддержка астрономов, отличающихся культурным разнообразием: интервью с Эшли Уокер

В недавнем интервью Эшли Уокер, президент Black in Astro (BiA) и аспирант Университета Говарда, обсудила миссию и цели организации, а также их партнерство с Лигой недостаточно представленных второстепенных астрономов (LUMA) для место сбора Радужной деревни.

Black in Astro, основанная из любви и сострадания к чернокожим людям, стремится оказывать постоянную поддержку людям, работающим в астрономии и смежных областях. Их миссия выходит за рамки академических кругов и охватывает художников, аэрокосмических инженеров и всех, кто отождествляет себя с этой культурой. Организация ценит инклюзивность и стремится расширить возможности чернокожих людей во всем мире.

Посещение собраний Американского астрономического общества (AAS) является важной частью стратегии Black in Astro по достижению своих целей. AAS активно поддерживает их миссию, особенно в продвижении разнообразия и инклюзивности. Встреча в этом году вызывает особое волнение, поскольку впервые за два десятилетия она проходит в черном городе. Поддержка AAS таких организаций, как CSMA, и их усилия по объединению цветных людей сыграли важную роль в создании гостеприимной и инклюзивной среды.

Сотрудничество Black in Astro и LUMA для Rainbow Village было радостным сотрудничеством. Радужная деревня обещает наставничество, общение и развлечения чернокожим и коричневым людям и их союзникам. Хотя конкретные детали еще уточняются, предстоящую встречу ждут с большим нетерпением.

Эшли Уокер призвала людей оставаться на связи с Блэк в «Астро», подписавшись на нее в социальных сетях (@that_astro_chic). Кроме того, она выступит на предстоящей конференции AGU, обсудив свою работу с черными астрономами. Black in Astro также устраивает ужин в Мичиганском университете, организованный вице-президентом Кэприсом Филлипсом. Кроме того, Эшли проведет сессию по астрономии для исторически чернокожих колледжей и университетов (HBCU) на собрании AAS.

В заключение, Black in Astro добился значительных успехов в продвижении разнообразия и инклюзивности в астрономии. Благодаря своему партнерству, мероприятиям и присутствию на конференциях они создают пространства, которые прославляют и поддерживают астрономов с разными культурами и их союзников.