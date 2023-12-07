Новые открытия о карликовых галактиках, вращающихся вокруг Млечного Пути

Недавнее исследование с использованием данных миссии Gaia Европейского космического агентства пролило новый свет на судьбу карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Вопреки предыдущим убеждениям, эти карликовые галактики не являются долговременными спутниками Млечного Пути, а скорее поздно прибывшими, которые в конечном итоге уничтожаются, когда подходят слишком близко к нашей массивной галактике.

Исследователи использовали данные Gaia для идентификации остатков галактик в Млечном Пути, которые произошли от более мелких галактик, которые были поглощены. Благодаря этому анализу они обнаружили, что большинство остатков карликовых галактик попали в Млечный Путь за последние 3 миллиарда лет. Однако при столкновении с нашей галактикой эти карликовые галактики претерпели значительные структурные изменения и потеряли большую часть своего газа из-за турбулентности, созданной столкновением.

Одним из интригующих результатов исследования является отсутствие темной материи в карликовых галактиках, поглощенных Млечным Путем. Согласно классической физике, эти галактики должны были содержать значительное количество темной материи, которая помогла бы сохранить их структуру даже после включения в Млечный Путь. Тот факт, что в этих галактиках не было темной материи, означает, что карликовые галактики, которые в настоящее время вращаются вокруг Млечного Пути, также, вероятно, будут испытывать дефицит темной материи и потенциально могут столкнуться с аналогичной судьбой поглощения нашей галактикой.

Эти результаты бросают вызов предыдущим предположениям о долговечности карликовых галактик, вращающихся вокруг Млечного Пути. Ранее считалось, что эти галактики могут вращаться по орбитам миллиарды лет из-за богатого содержания в них темной материи. Однако новое исследование предполагает, что эти галактики существуют лишь относительно короткий период времени, прежде чем разрушаются и поглощаются.

Оценка содержания темной материи в поглощенных карликовых галактиках является сложной задачей, поскольку темная материя невидима и необнаружима. Изменения скоростей и орбит звезд в этих галактиках из-за взаимодействия с объектами Млечного Пути затрудняют точное измерение содержания в них темной материи.

Хотя исследователи надеются, что альтернативные методы смогут дать представление о содержании темной материи в этих поглощенных галактиках, на данный момент загадки, окружающие судьбу карликовых галактик в присутствии интенсивной гравитации Млечного Пути, остаются неразгаданными. Дальнейшие исследования и данные наблюдений будут иметь решающее значение для разгадки сложностей этих взаимодействий и понимания роли темной материи в выживании карликовых галактик.