Новая информация о загадочном кирпичном облаке в нашей галактике

Новое исследование коробчатого облака пыли, известного как «Кирпич», раскрывает удивительные детали его состава, углубляя тайну, окружающую этот загадочный объект. Ученые уже давно озадачены отсутствием звездообразования в плотном облаке, учитывая его огромные размеры и плотность. Однако недавние наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба обнаружили новый компонент в составе Кирпича: замороженный угарный газ.

Исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, показывает, что Кирпич содержит значительно больше льда из угарного газа, чем ожидалось ранее. Это открытие бросает вызов существующим моделям звездообразования и может иметь драматические последствия для изучения темных облаков в центре Млечного Пути. Присутствие льда из угарного газа позволяет предположить, что Кирпич состоит не только из газа, но и содержит частицы пыли, в которых происходит замерзание.

Ведущий автор Адам Гинзбург, астроном из Университета Флориды, объясняет, что это открытие приближает ученых к пониманию распределения массы внутри Кирпича. Однако это также поднимает новые вопросы о происхождении льда из угарного газа и о том, почему звездообразование не происходит так, как предсказывалось. Кроме того, остаются необъяснимыми такие особенности, как гребни и волокна внутри Кирпича.

В сентябре 2022 года Гинзбург и его команда получили данные с телескопа Уэбба, которые потребовали тщательной очистки и переориентации для соответствия существующим картам неба. Они обнаружили, что избыток льда из угарного газа в Кирпиче привел к тому, что наблюдаемые изображения отображались в неправильном цвете.

Существование льда из угарного газа в Кирпиче может иметь далеко идущие последствия, выходящие за рамки изучения этого конкретного облака. Доктор Натали Баттерфилд, научный сотрудник Национальной радиоастрономической обсерватории, предполагает, что понимание этого явления может революционизировать исследования галактического центра, затрагивая различные области исследований, такие как сверхновые и оценка массы облаков.

Происхождение льда из угарного газа остается загадкой. Это может быть связано с более низкой температурой частиц пыли внутри кирпича или с замерзанием воды, которая задерживает угарный газ. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы разгадать эти тайны и получить полное представление об этом загадочном регионе нашей галактики.

Изучение льда внутри Кирпича не только проливает свет на формирование звезд в нашей галактике, но также имеет значение для понимания нашей Солнечной системы и Земли. Открытие замороженного угарного газа открывает новые возможности для исследования тайн Вселенной.