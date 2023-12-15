Как изменить отношения между братьями и сестрами перед лицом рака

Диагноз рака — это изменяющий жизнь опыт не только для человека, которого он непосредственно затронул, но и для его близких. Когда дело касается братьев и сестер, влияние может быть особенно глубоким, поскольку связь между братьями и сестрами часто является самой продолжительной семейной связью. Если вы столкнулись с меняющейся динамикой отношений между братьями и сестрами из-за диагноза рака, важно понять основные эмоции и ориентироваться в ситуации, проявляя сочувствие и поддержку.

Вполне естественно чувствовать себя обиженным или обделенным, если ваша сестра, с которой вы поделились почти всем, не включает вас в свой путь к раку. Однако очень важно понимать, что ее решения могут быть вызваны уязвимостью и желанием защитить и себя, и вас. Страх и неуверенность, сопровождающие диагноз рака, могут побудить людей искать контроля в других сферах своей жизни, что иногда приводит к исключению из жизни близких.

Вместо того, чтобы чувствовать себя изолированным, постарайтесь уважать подход вашей сестры к ее диагнозу и лечению. Поймите, что ее муж и взрослые дети взяли на себя основную роль поддержки, и поддержка их косвенно поддерживает ее. Обратитесь к ним, признайте их проблемы и предложите значимую помощь. Будь то помощь в выполнении своих обязанностей, например, уход за пожилыми родителями или присмотр за детьми, эти добрые дела напомнят им, что они являются частью более широкой и поддерживающей семьи.

В этот период преобразований очень важно иметь кого-то, кому можно довериться и на кого можно опереться и получить поддержку. Общайтесь с друзьями или подумайте о том, чтобы поговорить с зарегистрированным терапевтом, который сможет предоставить вам безопасное место для выражения своих эмоций. Забота о своем психическом и физическом здоровье имеет первостепенное значение, поскольку она укрепляет вашу способность оказывать постоянную поддержку своей сестре.

Хотя поначалу этот опыт может дезориентировать, путешествие через рак может переопределить и укрепить вашу связь как братьев и сестер. Будьте терпеливы, понимающи и открыты к изменениям, которые могут возникнуть. Помните, что психологическое восстановление вашей сестры может занять больше времени, чем ее медицинское выздоровление, поэтому продолжайте предлагать поддержку и в будущем.

Пройдя это трудное время с сочувствием и заботой, вы сможете укрепить отношения между братьями и сестрами и обеспечить длительную поддержку, в которой ваша сестра нуждается на пути к выздоровлению.