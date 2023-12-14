Новый взгляд на Кассиопею А: исследование остатков сверхновой

Астрономы недавно получили беспрецедентное понимание остатка сверхновой, известного как Кассиопея А (Cas A), через объектив космического телескопа Джеймса Уэбба. Это новаторское наблюдение выявило ранее невидимые особенности и пролило новый свет на сложную структуру останков.

Cas A, который тщательно изучался с помощью мощных телескопов, таких как «Хаббл», космический телескоп «Спитцер» и рентгеновская обсерватория «Чандра», теперь был исследован с использованием современной оптики космического телескопа Джеймса Уэбба. Телескоп Уэбба, оснащенный высокочувствительными инфракрасными глазами, способен наблюдать более тусклые и удаленные объекты.

Наблюдение Cas A с помощью двух основных инструментов Уэбба, MIRI (прибор среднего инфракрасного диапазона) и NIRCam (камера ближнего инфракрасного диапазона), обеспечило более глубокое понимание внутренней оболочки остатка. Комбинация данных MIRI и NIRCam подчеркнула сложность структуры, продемонстрировав, как звезда «разбилась» при взрыве, что Дэнни Милисавлевич из Университета Пердью, который руководил наблюдениями, сравнил с осколками стекла.

На изображении NIRCam яркое оранжево-розовое кольцо представляет внутреннюю оболочку Cas A, состоящую из серы, кислорода и аргона. Эти элементы потенциально могут послужить строительными блоками для будущих солнечных систем. Вся структура Кас А имеет впечатляющие 10 световых лет в диаметре, а мельчайшие детали, зафиксированные Уэббом, имеют диаметр около 10 миллиардов миль.

Снимок MIRI дает дальнейшее представление о разрушенном облаке Cas A. Яркое кольцо, окружающее остаток, иллюстрирует столкновение внешней оболочки и межзвездной среды. Хотя эта область остается видимой в виде диффузного дымчатого облака в NIRCam, возможности MIRI в среднем инфракрасном диапазоне ясно отображают это столкновение. Кроме того, в центре остатка виден загадочный зеленый всплеск, происхождение которого астрономы все еще пытаются расшифровать. Сочетание данных NIRCam и MIRI позволяет предположить, что это явление может быть результатом взаимодействия обломков сверхновой с газом, выпущенным звездой перед ее взрывной гибелью.

Эти новые изображения телескопа Уэбба предлагают ученым более глубокое понимание тонкостей Cas A и его эволюции с течением времени. Версии этих изображений в полном разрешении можно получить и загрузить с веб-сайта телескопа Уэбб, что позволит исследователям и энтузиастам космоса глубже погрузиться в захватывающие космические чудеса Вселенной.