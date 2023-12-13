Новое исследование показывает потенциальное влияние космической погоды на железнодорожную сигнализацию

Недавнее исследование, проведенное учеными из Ланкастерского университета в Соединенном Королевстве, выявило потенциальные риски, которые космические погодные штормы могут представлять для систем железнодорожной сигнализации. Опираясь на данные Network Rail, оператора британской железнодорожной инфраструктуры, и используя моделирование геомагнитно-индуцированных токов (GIC), исследователи обнаружили, что эти штормы могут вызывать сбои в железнодорожной сигнализации, в том числе так называемые сбои «на обратной стороне».

Кэмерон Паттерсон, доктор философии четвертого курса. Студент из Ланкастерского университета объяснил, что в определенных сценариях эффекты космической погоды могут привести к тому, что сигналы станут зелеными, хотя должны быть красными. Это потенциально может привести к коллизиям, если не принять надлежащие меры. Исследовательская группа обнаружила, что такие сбои на неправильной стороне могут происходить чаще, чем предполагалось ранее, причем такие инциденты могут происходить каждые 10–20 лет.

Исследование было сосредоточено на двух электрифицированных железнодорожных маршрутах в Великобритании: участке Престон-Ланкастер главной линии Западного побережья и линии Глазго-Эдинбург. Эти маршруты были выбраны потому, что на них используются рельсовые цепи постоянного тока, которые, как показали предыдущие исследования, могут быть особенно уязвимы к воздействию космической погоды. Кроме того, при оценке потенциальных рисков были приняты во внимание различные геологические особенности двух маршрутов.

Исследователи подчеркнули важность понимания силы электрических полей, генерируемых во время геомагнитных бурь, как решающего фактора в прогнозировании воздействия на системы железнодорожной сигнализации. Они также подчеркнули роль таких организаций, как Центр прогнозирования космической погоды НОАА и Геологическая служба США, в мониторинге и предоставлении важной информации во время явлений космической погоды.

Хотя исследование служит предостерегающим напоминанием об уязвимости железнодорожных систем к космической погоде, важно отметить, что не все геомагнитные бури обязательно нарушат железнодорожное сообщение. Полученные результаты, однако, требуют повышения осведомленности и готовности внутри отрасли.

Авторы исследования сообщили, что британские железнодорожные операторы внимательно следят за исследованием, и рассматриваются планы по расширению масштаба исследования, включив в него больше железнодорожных линий в Великобритании, а также изучение потенциальных последствий в Канаде и США. Целью этого исследования является предоставление ценной информации и научных данных, которые помогут смягчить потенциальные риски, создаваемые космической погодой для железнодорожной инфраструктуры во всем мире.