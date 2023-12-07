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Новое исследование показывает потенциал для сбора органических молекул со спутника Сатурна Энцелада

ByВики Ставропулу

Декабрь 7, 2023
Новое исследование показывает потенциал для сбора органических молекул со спутника Сатурна Энцелада

Резюме: Недавнее исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского университета в Сан-Диего, предполагает, что неповрежденные зерна льда, содержащие аминокислоты, потенциально могут быть собраны из ледяных шлейфов спутника Сатурна Энцелада. В исследовании использовалось физическое устройство для изучения столкновений, и было обнаружено, что аминокислоты в зернах льда могут выдерживать удары со скоростью до 9,400 миль в час, что позволяет космическому кораблю собирать их, не разрушая. Это открытие имеет значение не только для изучения Энцелада, но и других водоносных спутников, таких как Европа Юпитера.

Ученых уже давно заинтриговала возможность найти признаки жизни в подземном океане Энцелада, особенно в шлейфах льда, поднимающихся с его поверхности. Однако собрать органические молекулы из этих шлейфов, не повредив их, оказалось серьезной проблемой. Это исследование дает луч надежды, предполагая, что действительно возможно получить неповрежденные ледяные зерна с Энцелада и получить четкое представление о соединениях, находящихся в них.

Эксперимент заключался в создании частиц льда путем пропускания воды через высоковольтную иглу, в результате чего вода дробилась на крошечные капли. Эти капли затем кристаллизовались в ледяные зерна при попадании в вакуум. Затем исследователи пропустили затвердевшие зерна через спектрометр и проанализировали их.

«Мы продемонстрировали, что можно собирать органические молекулы из ледяных шлейфов Энцелада, не разрушая их», — сказал Роберт Континетти, один из исследователей, участвовавших в исследовании. Этот прорыв открывает захватывающие возможности для будущих миссий, таких как Europa Clipper, которые потенциально смогут собирать аналогичные аминокислоты из ледяных зерен на спутнике Юпитера Европе.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и означают решающий шаг вперед в нашем понимании внеземной жизни. Хотя основное внимание было уделено Энцеладу, последствия этого исследования выходят за рамки одной луны в нашей Солнечной системе. Предоставляя представление о выживаемости аминокислот во время космических путешествий, эти открытия открывают путь для более обширных исследований и поиска жизни в других богатых водой средах.

By Вики Ставропулу