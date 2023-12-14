Исследователи пролили свет на загадку быстрых радиовсплесков

Ученые из Института SETI недавно добились значительного прогресса в разгадке загадочного явления быстрых радиовсплесков (FRB). Эти загадочные всплески интенсивных радиоволн из космоса уже давно заинтриговали астрономов, и теперь, благодаря подробному наблюдению повторяющегося FRB 20220912A, появились новые идеи.

В течение продолжительного 541-часового периода наблюдений с использованием модернизированной телескопической решетки Аллена (ATA) исследователи обнаружили 35 FRB, исходящих от ретранслятора FRB 20220912A. Примечательно, что все 35 всплесков имели характерные энергетические характеристики и были сконцентрированы в нижней части частотного спектра. Этот вывод подтверждает существующие знания о FRB, а также представляет некоторые новые характеристики.

Доктор София Шейх, ведущий автор исследования, выразила восхищение результатами, заявив: «Мы сужаем источник FRB, например, до экстремальных объектов, таких как магнетары, но ни одна существующая модель не может объяснить все эти явления. свойства, которые наблюдались до сих пор». Результаты исследования подтверждают мнение о том, что новые телескопы с уникальными возможностями, такие как ATA, могут пролить свет на эти выдающиеся загадки науки FRB.

Исследование, недавно опубликованное в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», выявило еще одно интригующее поведение, демонстрируемое FRB. Исследователи обнаружили отчетливое снижение центральной частоты всплесков на протяжении двухмесячного периода наблюдений, напоминающее неожиданный космический свисток. Они также выявили корреляцию между полосой пропускания и центральной частотой, а также изменения продолжительности пакета с течением времени.

Хотя в исследовании изучались потенциальные закономерности внутри FRB и между ними, какой-либо заметной закономерности выявлено не было. Это усиливает непредсказуемую природу этих небесных явлений. Тем не менее, наблюдения позволили исследователям предвидеть точку отсечки самых ярких всплесков от FRB 20220912A, что дало представление о ее вкладе в общую скорость космического сигнала.

Телескопическая решетка Аллена сыграла ключевую роль в разгадке загадок FRB. Благодаря своей уникальной способности одновременно записывать множество частотных каналов, ATA предлагает мгновенную проверку FRB и дает представление об их поведении в широком спектре. Продолжающиеся обновления ATA обещают еще более расширенные возможности, что приведет к дальнейшему прогрессу в нашем понимании FRB.

Пока ученые продолжают свои поиски понимания космоса, каждое новое открытие приближает нас к разгадке происхождения и характеристик этих захватывающих космических сигналов.