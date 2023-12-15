Новое исследование предполагает, что звезды, подобные Солнцу, могут содержать крошечные черные дыры

Инновационная исследовательская статья, опубликованная в «Астрофизическом журнале», предлагает увлекательную идею: миниатюрные черные дыры, образовавшиеся в первые моменты после Большого взрыва, могут скрываться внутри звезд, подобных Солнцу. Исследование, проведенное под руководством астрофизика Эрла Беллинджера из Института астрофизики Макса Планка и Йельского университета, углубляется в потенциальные последствия этих паразитических отношений между черными дырами и звездами.

Хотя эта теория может показаться весьма спекулятивной, исследователи исследуют влияние этого гипотетического сценария на звезды и обсуждают потенциальные способы их обнаружения на огромных просторах Вселенной.

Новое исследование предполагает, что эти миниатюрные черные дыры могут иметь долгую продолжительность жизни. Более легкие черные дыры не окажут существенного влияния на звездную эволюцию, в то время как более массивные постепенно поглотят звезду, что приведет к наблюдаемым изменениям.

Исследователи предлагают использовать астеросейсмологию, исследование звездных колебаний, для идентификации звезд, содержащих черные дыры. Уникальные внутренние структуры таких звезд могут дать подсказки, которые позволят обнаружить эти миниатюрные черные дыры, если они существуют.

Крошечные черные дыры с массами, сравнимыми с планетами, лунами или астероидами, до сих пор ускользали от обнаружения. Однако исследователи представляют теоретическую возможность того, что они могли образоваться в первые секунды после Большого взрыва, когда плотные участки материи схлопнулись в неизбежные области пространства-времени.

Хотя судьба этих «первоначальных» черных дыр остается неопределенной, исследователи исследуют возможность существования черной дыры внутри живой звезды, подобной Солнцу. Численное моделирование показывает, что черные дыры меньшего размера будут с трудом расти, в то время как черная дыра с массой карликовой планеты может поглотить ядро ​​звезды, испуская значительное количество света и тепла.

Исследователи называют эту гипотетическую звезду «звездой Хокинга». Хотя она будет вести себя так же, как обычная звезда, ее внешние слои расширятся и перейдут в фазу красного гиганта, хотя и при более низкой температуре. Интересно, что в Млечном Пути уже наблюдались аномальные красные гиганты с более низкими температурами.

Исследование предполагает, что эти пекулярные звезды могут быть изучены для обнаружения акустических моделей, возникающих в результате аккреции черных дыр, которые отличаются от процессов термоядерного синтеза. Мониторинг небольших изменений яркости на поверхности этих звезд может дать ценную информацию. Будущие исследования будут углубляться в свойства этих изменений яркости и изучать последствия для различных звездных популяций.

В заключение, хотя это исследование углубляется в весьма спекулятивную территорию, оно открывает новую сферу возможностей в нашем понимании космоса. Обнаружение этих миниатюрных черных дыр или ограничение их количества и скорости захвата может изменить наши знания о темной материи и эволюции звезд.