Новый метод сварки сохраняет свойства композитной металлической пены (CMF)

Резюме: Исследователи из Университета штата Северная Каролина разработали новую технику сварки, которая позволяет соединять компоненты композитного металлического пенопласта (CMF) без ущерба для его желаемых свойств. Этот метод, называемый индукционной сваркой, использует индукционную катушку для создания электромагнитного поля, которое выборочно нагревает свариваемый металл. Это предотвращает распространение тепла за пределы целевой области, сохраняя свойства CMF. Полученные результаты представляют собой значительный шаг вперед в обеспечении возможности использования CMF в различных приложениях.

Традиционные методы сварки не позволяют сваривать детали CMF вместе, поскольку используемое в процессе тепло ухудшает свойства пенопласта. Более того, небольшие воздушные карманы внутри CMF, составляющие около 65-70% состава пенопласта, обеспечивают дополнительную изоляцию для защиты от чрезмерного тепла. Индукционная сварка использует это преимущество, позволяя электромагнитному полю глубоко проникать в CMF, предотвращая при этом рассеивание тепла.

Афсане Рабии, автор исследования и профессор машиностроения и аэрокосмической техники в штате Северная Каролина, подчеркнул важность этого развития. Она объяснила, что CMF обладает привлекательными свойствами, которые делают его полезным в широком спектре применений, но возможность сваривать его компоненты без ухудшения этих свойств имеет важное значение.

Исследование под названием «Исследование сварки пористых металлов и металлических пен» дает ценную информацию об успешной сварке CMF. Открытие метода сварки, сохраняющего свойства пенопласта, открывает возможности для его применения в таких важных областях, как компоненты аэрокосмической промышленности, защитная броня, а также безопасное хранение и транспортировка опасных материалов.

Инновационная технология индукционной сварки представляет собой многообещающее решение проблем, ранее возникавших при сварке CMF. Поскольку исследователи продолжают исследовать и совершенствовать этот метод, он может произвести революцию в производстве и использовании CMF в различных отраслях.