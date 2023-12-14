Новый взгляд на разнообразие экзопланет

Резюме: Исследователи, использующие Колорадский эксперимент по ультрафиолетовому транзиту (CUTE), небольшой космический корабль длиной всего 14 дюймов, сделали важные открытия о «горячих юпитерах», газовых гигантских экзопланетах, вращающихся вокруг своих родных звезд. Предыдущие теории предполагали, что эти планеты теряют свою атмосферу из-за воздействия интенсивного звездного излучения, но данные CUTE показывают более сложную картину. Некоторые горячие Юпитеры действительно теряют свою атмосферу, а другие остаются нетронутыми. Это исследование способствует лучшему пониманию разнообразия планет в Галактике Млечный Путь и физических процессов, которые их формируют.

Крупнейшим прорывом стало то, что космический корабль CUTE наблюдал семь горячих Юпитеров и обнаружил, что эти планеты бывают самых разных форм. «Кажется, что планеты бывают всех видов», — сказал Кевин Франс, главный исследователь проекта. Эта новая информация бросает вызов представлению о том, что горячие Юпитеры равномерно теряют свою атмосферу под неустанным натиском звездной радиации.

Способность CUTE проводить точные измерения атмосфер этих экзопланет открыла захватывающие возможности для понимания необъятности Вселенной. «Мы хотим понять, как наша Солнечная система вписывается в семейство солнечных систем во Вселенной, включая те, которые совсем не похожи на ближайших соседей Земли», — объяснил Франс. Изучая как большие, так и малые планеты, как с жизнью, так и без нее, исследователи надеются раскрыть различные физические процессы, которые управляют этими небесными телами.

Космический корабль достигает своих замечательных наблюдений, наблюдая за далекими планетами, когда они проходят перед своими звездами, в результате чего звездный свет тускнеет. Чувствительность CUTE настолько высока, что она может обнаружить уменьшение звездного света даже на 1 процент. Такой уровень точности позволяет ученым собирать ценные данные и совершенствовать свое понимание экзопланет.

Последние результаты будут представлены на встрече Американского геофизического союза в 2023 году в Сан-Франциско. Запущенный в сентябре 2021 года, CUTE продолжит свою миссию до тех пор, пока не войдет в атмосферу Земли в 2027 году. Вклад космического корабля в исследование экзопланет представляет собой решающий шаг вперед в разгадке тайн нашей огромной и разнообразной Вселенной.