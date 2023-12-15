Беспрецедентная солнечная вспышка таит в себе надвигающуюся опасность для Земли

Недавняя солнечная вспышка, описанная как одна из крупнейших когда-либо зарегистрированных, вызвала массовые отключения радиочастот по всей территории Соединенных Штатов. Однако этот инцидент может стать лишь началом потенциально катастрофической серии событий. Ученые теперь обнаружили поток плазмы высокой интенсивности, направляющийся к Земле, который, как ожидается, вызовет сильную солнечную бурю и создаст дальнейший хаос.

Активность Солнца следует 11-летнему циклу и классифицируется в зависимости от силы и дальности его вспышек. Эта конкретная вспышка, произошедшая в четверг около 10:30 по восточному стандартному времени, была отнесена к категории X2.8, что делает ее одним из самых мощных солнечных радиособытий за всю историю наблюдений. В результате несколько подразделений метеорологической службы Центра NWS сообщили о помехах радиосвязи с самолетами.

Солнечные вспышки такой величины часто сопровождаются корональными выбросами массы (КВМ), которые выбрасывают массивные облака солнечной плазмы в космос на невероятно высоких скоростях. Хотя КВМ случаются нечасто, они обладают потенциалом вызвать широкомасштабное отключение электроэнергии на Земле на несколько месяцев, что приведет к ущербу на миллиарды долларов и отрицательно скажется на спутниках.

Было подтверждено, что недавняя вспышка действительно была связана с КВМ, и есть признаки направленного на Землю компонента. SpaceWeather также предупреждает, что 1-15 декабря может возникнуть небольшая геомагнитная буря класса G16 из-за наступающего потока солнечного ветра, содержащего КВМ. Ситуация может обостриться до умеренного уровня шторма G2 или даже до сильного шторма G3 к 17 декабря, когда ожидается, что КВМ, связанный с солнечной вспышкой, достигнет Земли.

Солнечная буря G3 может повредить небольшие спутники, вывести из строя мобильные сети, системы GPS и создать угрозу для наземной электроники и энергосетей. Кроме того, оно может распространить эффект северного сияния на широты, намного южнее, чем обычно.

По мнению ученых NOAA, недавняя вспышка X-класса не только представляет собой крупнейшую вспышку текущего 25-го солнечного цикла, но и самую значительную с сентября 2017 года. Эксперты предупреждают, что это беспрецедентное событие может означать только начало, поскольку активность Солнца по прогнозам, достигнет пика к середине 2024 года.