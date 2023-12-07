Студенты Нью-Брансуика готовятся отправить мини-спутник в космос

Группа студентов университета из Нью-Брансуика добилась значительного прогресса в своей миссии по запуску мини-спутника в космос. Спутник, названный Satellite Violet в честь цветочного герба провинции, успешно завершил испытания в Канадском космическом агентстве и должен отправиться на Международную космическую станцию ​​в начале 2022 года. После вывода на орбиту Земли команда сможет проводить научные эксперименты по изучайте верхние слои атмосферы и погоду, отслеживая движения Вайолет и записывая сигналы GPS.

В проекте, начавшемся в 2018 году, приняли участие более 300 человек, в том числе 274 студента. Проект мини-спутника финансировался Канадским космическим агентством и Инновационным фондом Нью-Брансуика. Профессор Брент Петерсен с факультета электротехники и вычислительной техники Университета Нью-Брансуика подчеркнул важность радиосвязи, когда спутник находится в космосе.

В настоящее время команда работает над созданием наземной станции в Гиллин-холле UNB с 17-футовой антенной, установленной на крыше. Наземная станция будет служить диспетчерской для взаимодействия с Вайолет посредством радиосигналов. UNB отвечает за этап управления спутником и связью, устраняя любые технические проблемы, которые могут возникнуть. Студенты других инженерных факультетов Университета Монктона и Общественного колледжа Нью-Брансуика также внесли свой вклад в проект.

Проект мини-спутника стоимостью около 400,000 14 долларов является частью канадской программы CubeSat, направленной на обучение студентов высших учебных заведений различным аспектам космических полетов. Достигнув Международной космической станции, «Вайолет» будет выведен на орбиту, присоединившись в общей сложности к XNUMX канадским мини-спутникам. Ожидается, что спутник будет вращаться вокруг Земли со скоростью восемь километров в секунду и распадется в атмосфере после завершения своей миссии. Команда воодушевлена ​​и гордится своим достижением, а студент Ной Лайдон описывает этот опыт как возможность, которая выпадает раз в жизни.