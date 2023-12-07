Поиск экзолун: новые вопросы исследования. Предыдущие утверждения.

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института Макса Планка по исследованию Солнечной системы и Обсерватории Зонненберга, ставит под сомнение существование спутников, вращающихся вокруг экзопланет Kepler-1625b и Kepler-1708b. Предыдущие утверждения предполагали, что у этих двух экзопланет есть следы спутников, что делает их редкостью среди более чем 5,300 известных экзопланет. Однако новое исследование приходит к выводу, что интерпретации наблюдений без учета наличия спутников более точны.

Для дальнейшего изучения возможностей экзолун исследователи разработали компьютерный алгоритм под названием Пандора. Этот алгоритм помогает в поиске экзолун и может анализировать космические астрономические наблюдения для выявления потенциальных кандидатов на спутники. Преобладающее предположение состоит в том, что в далеких звездных системах также могут быть планеты со спутниками, подобные нашей Солнечной системе. Фактически, кроме Меркурия и Венеры, все другие планеты нашей солнечной системы вращаются вокруг одной или нескольких лун.

Проблема обнаружения экзолун заключается в их размере и сложности их обнаружения. Экзулуны значительно меньше планет-хозяев, поэтому их труднее обнаружить. Чтобы упростить процесс поиска, исследователи сделали свой алгоритм доступным для всех исследователей в виде открытого исходного кода. Однако когда они применили алгоритм к наблюдениям Kepler-1625b и Kepler-1708b, им не удалось подтвердить наличие экзолун.

В случае с Kepler-1708b исследователи обнаружили, что сценарии без луны соответствуют данным наблюдений так же, как и сценарии с луной. В исследовании делается вывод, что вероятность обращения спутника на орбите Kepler-1708b ниже, чем считалось ранее. Аналогичным образом исследователи предполагают, что у Kepler-1625b вряд ли будет гигантский компаньон.

Хотя поиск экзолун продолжается, это исследование ставит под сомнение предыдущие утверждения и подчеркивает проблемы обнаружения этих небольших небесных тел. Для окончательного определения наличия экзолун вокруг экзопланет потребуются дальнейшие исследования и усовершенствованные методы.