Новая лунная миссия обнаружила удивительные открытия на Луне

Инновационная лунная миссия Южной Кореи недавно представила неожиданные открытия об обратной стороне Луны и принесла множество новых идей. Лунный орбитальный аппарат Korea Pathfinder, известный как Danuri, был запущен в августе 2022 года и тщательно изучает Луну с момента выхода на ее орбиту в декабре того же года. Исследователи представили свои замечательные открытия на встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско.

Одно из самых замечательных открытий миссии было сделано с помощью гамма-спектрометра на борту «Данури». Этот прибор не только измеряет высокоэнергетическое электромагнитное излучение, исходящее от поверхности Луны, раскрывая химический состав ее минералов, но также обнаруживает гамма-лучи, исходящие из других частей космоса. Фактически, ученые наблюдали самый яркий всплеск гамма-лучей, когда-либо зарегистрированный, исходящий из галактики, находящейся на расстоянии 580 миллионов парсеков. Кроме того, Данури заснял многочисленные гамма-всплески от далеких звезд и зафиксировал всплески радиации, вызванные солнечными бурями.

Кроме того, камера высокого разрешения Данури, метко названная «ShadowCam», предоставила беспрецедентное представление о полярных кратерах Луны, которые постоянно окутаны тьмой. Зафиксировав слабый свет, рассеиваемый близлежащими освещенными участками, камера показала, что некоторые кратеры возле экватора Луны кажутся менее выраженными, чем считалось ранее. Это открытие подчеркивает важность сравнения кратеров в различных условиях освещения для более точной интерпретации изображений лунных полюсов.

Тем не менее, один из флагманских инструментов миссии — поляризационные камеры, предназначенные для наблюдения за поверхностью Луны, столкнулся с проблемами. Только одна из камер работает и работает гораздо медленнее, чем ожидалось. Кроме того, обработка изображений оказалась сложной из-за размытия и артефактов, которые требуют много времени и усилий для извлечения научных данных.

Несмотря на эти неудачи, общий успех миссии в Данури превзошел все ожидания. Уже превысив прогнозируемый годичный срок службы, космический корабль может продолжать работу еще несколько месяцев или даже лет. Одним из предстоящих испытаний станет способность миссии противостоять солнечному затмению в марте 2025 года, во время которого солнечный свет будет отключен, а космический корабль будет полагаться исключительно на свои батареи. Диспетчеры миссии с нетерпением ждут результатов этой задачи, прежде чем принимать решения о будущей продолжительности миссии.