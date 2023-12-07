Новый журнал геофизических исследований: машинное обучение совершает революцию в научных открытиях

Исследования в области наук о Земле и космосе собираются сделать революционный шаг вперед с запуском журнала геофизических исследований: машинное обучение и вычисления. Этот новый журнал, который теперь открыт для подачи заявок, направлен на изучение пересечения методологий, основанных на данных, и вычислительных методологий с целью развития знаний в этой области.

В отличие от традиционных исследований в области геофизики, которые в значительной степени опираются на устоявшиеся теории и эмпирические наблюдения, машинное обучение и искусственный интеллект открывают новую перспективу. Используя статистический анализ, математические модели и инновационные вычислительные методы, ученые могут открыть новое понимание наук о Земле и космосе.

Энрико Кампореале, главный редактор-основатель журнала JGR: Machine Learning and Computation, делится своим вдохновением для создания этого нового журнала. Имея опыт работы в области физики космической плазмы и растущий интерес к научному машинному обучению, Кампореале считает, что машинное обучение может стать четвертым столпом научных открытий. Создав специальную платформу для этих инновационных работ, ученые смогут ускорить прогресс в этой новой области.

Хотя такие инструменты, как ChatGPT, генеративный инструмент искусственного интеллекта, привлекли внимание своей способностью генерировать текст и изображения, они могут оказаться непригодными для научных открытий. Эти инструменты могут предоставлять правдоподобную, но неточную информацию, что вызывает обеспокоенность по поводу их безопасности и этики. Кампореале предполагает, что негенеративные инструменты ИИ, такие как алгоритмы машинного обучения, больше подходят для научных задач. Они позволяют ученым исследовать и понимать огромные объемы данных и могут привести к открытию новой физики.

Влияние машинного обучения на научные открытия уже очевидно в различных областях. Например, в численном прогнозировании погоды (ЧПП) эмуляторы на основе машинного обучения или ускорители физического моделирования показали аналогичную или лучшую точность при значительно сокращенном времени вычислений. Этот революционный подход потенциально может изменить не только геонауку, но и другие области научных исследований.

Хотя многие журналы AGU опубликовали статьи с использованием методов машинного обучения, этот новый журнал заполняет нишу, сосредоточив внимание на разработке и применении новых методов машинного обучения для решения конкретных научных вопросов. Предоставляя специальное место для этих работ, JGR: Machine Learning and Computation гарантирует, что это ценное исследование получит соответствующий обзор и признание, которого оно заслуживает.

Запуск журнала геофизических исследований: машинное обучение и вычисления знаменует собой захватывающую главу в научных открытиях. С помощью этой новой платформы ученые, занимающиеся науками о Земле и космосе, смогут использовать возможности машинного обучения, чтобы раскрывать скрытые закономерности, открывать новые знания и продвигать эту область в новую эру исследований.