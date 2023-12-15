Гигантские айсберги, увиденные из космоса: напоминание о влиянии изменения климата

Астронавт Андреас Могенсен, в настоящее время находящийся на Международной космической станции (МКС), сделал потрясающие снимки гигантских айсбергов, плавающих в Южной Атлантике. Эти изображения служат мощным напоминанием о последствиях изменения климата, поскольку Земля продолжает нагреваться.

С точки зрения МКС айсберги выглядят как белые облака на фоне глубокого синего океана. «Оказывается, айсберги можно увидеть невооруженным глазом из космоса», — написал Могенсен в твиттере. «В последнее время мы видим много айсбергов в Южной Атлантике. Возможно, дело в их четкой геометрии или контрасте цвета, но они очень заметны из космоса».

Наблюдения Могенсена привлекают внимание к быстрому таянию ледников и последующему повышению уровня моря. Он упомянул, что такие места, как Мальдивы, могут прекратить свое существование в ближайшие 70 лет в результате затопления из-за подъема уровня океана.

Примечательно, что ученые недавно отметили, что самый большой в мире айсберг A23a начал двигаться впервые за более чем три десятилетия. Этот массивный антарктический айсберг, занимающий площадь почти 4,000 квадратных километров (1,500 квадратных миль), примерно в три раза превышает размер Нью-Йорка. За его движением внимательно следят гляциологи Британской антарктической службы.

Ожидается, что по мере того, как A23a набирает скорость, его унесет в Антарктическое циркумполярное течение по пути, известному как «аллея айсбергов». Этот регион в Южном океане часто посещают большие айсберги, плавающие в темных водах.

Захватывающие изображения, которыми поделился Могенсен, служат ярким напоминанием о насущной необходимости решения проблемы изменения климата. Визуальные свидетельства таяния айсбергов и последующих последствий, таких как повышение уровня моря, должны стимулировать глобальные усилия по смягчению последствий изменения климата и защите уязвимых регионов от необратимого ущерба.