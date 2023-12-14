Изменение климата: айсберги в Южной Атлантике указывают на повышение уровня моря

Астронавт Андреас Могенсен сделал захватывающие снимки огромных айсбергов, плавающих в южной части Атлантического океана, с Международной космической станции (МКС). Эти айсберги, возникающие в результате потепления нашей планеты, отрываются от ледников и ледяных щитов и попадают в океан. На фотографиях, которыми Могенсен поделился на платформе социальных сетей X, показаны айсберги, которые появляются из космоса и напоминают маленькие белые пятнышки на фоне ярко-голубой океанской воды.

Могенсен выразил удивление тем, что смог увидеть айсберги невооруженным глазом из космоса, признав свой предыдущий скептицизм. Он объяснил их заметность четкими геометрическими формами и контрастными цветами. На фотографиях запечатлены не только три значительно более крупных айсберга, но и несколько более мелких фрагментов, которые, вероятно, оторвались во время своего путешествия через океан.

Более того, на изображениях видны частично затопленные части айсбергов и океанские волны, разбивающиеся о видимые части, плавающие на поверхности. Пользователи X отметили эти примечательные детали. Последняя фотография айсберга, сделанная Могенсеном, содержит мощное сообщение об изменении климата, выраженное в его обеспокоенности по поводу таяния ледников и повышения уровня моря.

Таяние ледников является основной причиной повышения уровня моря, поскольку стоки воды с ледников стекают в океаны. Однако свою роль в этом явлении играет и таяние плавучего льда. По мере таяния льда вода в океане разжижается, уменьшая ее плотность и вызывая повышение уровня моря.

Примечательно, что недавние наблюдения астронавтов и спутников наблюдения Земли выявили несколько примечательных айсбергов. A23a, самый большой в мире айсберг, был замечен дрейфующим за пределами вод Антарктики после того, как оставался на земле более трех десятилетий. Это таяние сделало айсберг тоньше, придав ему дополнительную плавучесть, необходимую для того, чтобы оторваться от дна океана и унестись в сторону Южной Атлантики.

Мониторинг траектории айсбергов на Земле имеет решающее значение для ученых, и использование искусственного интеллекта (ИИ) стало необходимым в этой области. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют быстро идентифицировать массивные айсберги на спутниковых изображениях, помогая отслеживать изменения размера, формы и движения с течением времени. Эти технологические достижения также помогают понять воздействие этих айсбергов на окружающую среду.

Поскольку мы продолжаем видеть захватывающие изображения айсбергов, снятые из космоса, они служат ярким напоминанием о насущной необходимости решения проблемы изменения климата. Быстрое таяние ледников и последующее повышение уровня моря представляют собой серьезную угрозу прибрежным регионам, при этом прогнозы указывают на потенциальное затопление таких мест, как Мальдивы, в ближайшие годы.