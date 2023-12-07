Амбициозные миссии Индии на Луну открывают путь к программе возврата образцов

Космическая программа Индии продолжает добиваться успехов в освоении Луны, а Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к своей будущей миссии по возврату образцов. После успешной посадки небольшого вездехода на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3» Индия стала четвертой страной, совершившей такой подвиг. Теперь ISRO вернула приводную секцию «Чандраян-3» на орбиту Земли в рамках подготовки к предстоящей программе возврата образцов.

В то время как Соединенные Штаты участвуют в лунных операциях на протяжении десятилетий, Индия является относительно новым человеком в этой области. Тем не менее, ISRO полна решимости провести больше лунных операций и в конечном итоге получить образцы с Луны для анализа. Для этого необходим космический корабль, способный вернуться на Землю. К счастью, у ISRO был космический корабль с топливом на орбите Луны.

Двигательный модуль, состоящий из небольшого короба с солнечной панелью и двигателями, изначально предназначался для целей ретрансляции связи после развертывания спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагян». Однако из-за того, что марсоход и посадочный модуль перешли в спящий режим во время лунной ночи и впоследствии не смогли проснуться, в двигательном модуле остался избыток топлива.

Воспользовавшись этой возможностью, ISRO решило использовать дополнительное топливо для сбора дополнительных данных. Осторожно отведя модуль от Луны, он был направлен на орбиту Земли. Большая высота поддерживалась во избежание каких-либо помех геостационарным объектам. В настоящее время приводной модуль вращается вокруг Земли на расстоянии примерно 96,000 154,000 миль (XNUMX XNUMX километров).

Богатство полетных данных, полученных в ходе миссии «Чандраян-3», окажет значительную помощь ISRO в выполнении запланированной миссии по возврату образцов. Миссия не только предоставила ценную информацию, но и предоставила возможности для дополнительных испытаний. Во время первоначальной посадки двигатели Викрама были запущены для короткого «прыжка» на поверхность, что стало решающим шагом в возвращении посадочного модуля на орбиту.

Благодаря знаниям, полученным от «Чандраян-3», ISRO теперь обращает свое внимание на «Чандраян-4», миссию, целью которой является сбор образца с Луны уже в 2028 году. Амбициозные лунные миссии Индии прокладывают путь для дальнейших научных исследований и установления нация как ключевой игрок в космических исследованиях и открытиях.