Космический корабль «Юнона» представил захватывающие снимки чарующей красоты Юпитера

Космический корабль «Юнона» недавно сделал завораживающие изображения Юпитера, которые поразительно похожи на небесное чудо, известное как «Рождественская звезда» на ночном небе Земли. На орбите с удивительной скоростью 130,000 34 миль в час «Юнона» сумела передать эти изображения на Землю, несмотря на задержку связи в XNUMX световых минуты.

Изображения, сделанные во время 56-го периода Юноны, дают уникальную перспективу блеска Юпитера с его эллиптической орбиты. Одной из отличительных особенностей миссии Юноны является ее беспрецедентная полярная орбита, став первым космическим кораблем, когда-либо облетевшим внешнюю планету от полюса до полюса. Эта эллиптическая траектория позволяет Юноне всесторонне наблюдать за динамикой атмосферы планеты, обеспечивая более полное понимание тайн Юпитера.

Юпитер, известный своими интенсивными радиационными поясами, представляет собой уникальную проблему для научных инструментов Юноны. Чтобы защитить эти инструменты, «Юнона» оснащена бронированной конструкцией с титановым радиационным хранилищем, защищающим себя от интенсивного излучения планеты.

Более того, миссия «Юноны» дала важные научные сведения о планете-гиганте. Он обнаружил обилие воды вблизи экватора Юпитера, наблюдал молнии в его облаках и дал объяснение возникновению рентгеновских сияний Юпитера. Эти открытия расширили наши знания о составе планеты, погодных условиях и атмосферных явлениях.

Более того, будущие этапы «Юноны» обещают раскрыть еще более захватывающие открытия. Во время своего 57-го перийова, который запланирован на 30 декабря, Юнона пройдет еще ближе к вулканическому спутнику Юпитера Ио. Эта встреча может дать беспрецедентное понимание геологии Луны и вулканической активности.

Миссия Юноны продолжает очаровывать как ученых, так и любителей космоса, раскрывая чарующую красоту Юпитера и углубляя наше понимание этой завораживающей планеты.