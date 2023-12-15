Шокирующий поворот событий привел к тому, что Лундский университет в Швеции принял решение распустить свой факультет астрономии из-за скандала с издевательствами в отношении двух старших профессоров. Кафедра, имевшая богатую 350-летнюю историю, была расформирована и включена в состав физического факультета.

Скандал с издевательствами является давней проблемой в университете: еще в 2008 году против двух профессоров было подано множество жалоб. Однако только недавно университет принял меры. В опросе сотрудников, проведенном в 70 году, жалобы на притеснения и издевательства сообщили 2020% респондентов, что подчеркнуло токсичную рабочую среду, существовавшую в отделе.

Роспуск факультета астрономии оказал значительное влияние на научное сообщество Лундского университета. Многие астрономы выразили разочарование по поводу запоздалой реакции университета, заявив, что это мешает им проводить научные исследования. Суматоха, вызванная скандалом, также привела к уходу из университета нескольких выдающихся астрономов.

Реорганизация затронула не только факультет астрономии, но и группу теоретической физики в Лунде. Ранее входившая в состав кафедры астрономии и теоретической физики, теперь группа рассредоточена по другим кафедрам, что приводит к дальнейшим беспорядкам и беспорядкам.

Решение о роспуске департамента было встречено неоднозначной реакцией. Хотя некоторые считают, что это было единственное жизнеспособное решение для решения глубоко укоренившихся проблем, другие утверждают, что ценное время и ресурсы были потрачены впустую. Репутация Лундского университета как известного учреждения астрономических исследований была запятнана, и потребуется время, чтобы восстановить его положение в научном сообществе.

Астрономы покидают бывшее здание астрономии, но судьба хранящихся там исторических артефактов остается неясной. Среди этих артефактов — «меридианный» телескоп, которым когда-то пользовалась первая женщина-астроном Швеции. Роспуск отдела поднимает вопросы о сохранении и будущем использовании этих ценных произведений научной истории.

Скандал в Лундском университете служит суровым напоминанием о распространенности издевательств и преследований в академических кругах. Это подчеркивает необходимость того, чтобы университеты разрабатывали эффективные ответы на такие проблемы и обеспечивали безопасную и инклюзивную рабочую среду для всех преподавателей и исследователей. Только тогда научный прогресс сможет по-настоящему процветать.