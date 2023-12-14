Новое исследование изучает слияния нейтронных звезд и гравитационные волны

Резюме:

Ученые провели суперкомпьютерное моделирование, чтобы исследовать влияние слияний нейтронных звезд на гравитационные волны. Исследование выявило значительную корреляцию между температурой остатков и частотой гравитационных волн. Это открытие имеет решающее значение для будущих детекторов гравитационных волн, поскольку позволит им различать различные модели горячей ядерной материи.

Нейтронные звезды: раскрываем тайны ядерной материи

Нейтронные звезды служат бесценными лабораториями для изучения ядерной материи в экстремальных условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле. Наблюдая за слиянием нейтронных звезд с помощью современных детекторов гравитационных волн, исследователи получили представление о поведении холодной сверхплотной материи. Однако эти детекторы не могут уловить сигнал, излучаемый после слияния, который содержит жизненно важную информацию о горячей ядерной материи. Ожидается, что предстоящее поколение детекторов не только повысит чувствительность к этим сигналам, но и позволит различать разные модели, что позволит ученым разрабатывать более точные модели горячей ядерной материи.

Подробный анализ слияний нейтронных звезд

Чтобы изучить последствия слияния нейтронных звезд, ученые использовали компьютерный код THC_M1. Этот код моделирует слияние нейтронных звезд, учитывая при этом искривление пространства-времени, вызванное сильными гравитационными полями звезд, а также нейтринные процессы в плотной материи. Исследователи варьировали удельную теплоемкость в уравнении состояния, которое количественно определяет количество энергии, необходимое для повышения температуры вещества нейтронной звезды на один градус, чтобы изучить тепловое влияние на слияние. Для обеспечения надежности моделирование проводилось с двумя разрешениями, а эксперименты с более высоким разрешением повторялись с использованием более приближенной нейтринной обработки.

Исследование под названием «Тепловые эффекты при слиянии бинарных нейтронных звезд» провели Джейкоб Филдс, Авирал Пракаш, Маттео Брески, Дэвид Радиче, Себастьяно Бернуцци и Андре да Силва Шнайдер. Оно было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Финансирование этого исследования в основном поступило из программы ядерной физики Управления науки Министерства энергетики США, при дополнительной поддержке Национального научного фонда и Европейского Союза. Вычислительные ресурсы, использованные в этом исследовании, были предоставлены Национальным научным вычислительным центром энергетических исследований, Питтсбургским суперкомпьютерным центром и Институтом вычислений и науки о данных Университета штата Пенсильвания.

Углубляясь в взаимосвязь между температурой остатков слияния нейтронных звезд и частотой гравитационных волн, это исследование прокладывает путь к прогрессу в обнаружении и понимании горячей ядерной материи. Результаты открывают многообещающие перспективы для будущих детекторов гравитационных волн, которые позволят ученым и дальше разгадывать тайны Вселенной.