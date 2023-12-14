Человеческая деятельность на Луне запускает новую геологическую эпоху: лунный антропоцен

Исследование, проведенное Канзасским университетом, выявило воздействие человеческой деятельности на Луну, что привело к возникновению новой геологической эпохи, известной как лунный антропоцен. Эта эпоха началась в 1959 году, когда советская миссия «Луна-2» достигла лунной поверхности. С тех пор на Луну приземлились многочисленные космические корабли, существенно изменив ее поверхность.

Подобно концепции антропоцена на Земле, которая обозначает период, когда человеческая деятельность существенно повлияла на климат и экосистемы планеты, ученые утверждают, что миссии, запланированные на Луну, могут иметь серьезные последствия. Они считают, что крайне важно признать масштабы человеческого вмешательства на лунную поверхность и объявить новую эпоху: лунный антропоцен.

Ведущий автор Джастин Холкомб подчеркивает, что лунный ландшафт больше не является статичным и нетронутым. Человеческая деятельность, такая как марсоходы, спускаемые аппараты и перемещения, разрушает реголит (отложения) Луны, превосходя естественные геологические процессы. Холкомб заявляет: «Через 50 лет лунный ландшафт будет совершенно другим. Наша цель — развеять миф о лунной статике и подчеркнуть важность нашего воздействия».

На протяжении многих лет пилотируемые миссии игнорировали принцип «не оставлять следов», оставляя после себя выброшенные компоненты космических кораблей, научное оборудование и даже человеческие экскременты. Хрупкая экзосфера Луны, состоящая из пыли и газа, а также потенциально необратимые изменения лунной поверхности делают необходимым рассмотреть возможность смягчения пагубного воздействия на окружающую среду Луны в будущих миссиях.

С помощью концепции лунного антропоцена исследователи стремятся повысить осведомленность о потенциальном негативном влиянии человека на окружающую среду Луны. Они также стремятся сохранить и каталогизировать исторические артефакты, в том числе следы, флаги, вездеходы и мячи для гольфа, которые способствуют путешествию человечества и повествованию об эволюции.

Это исследование подчеркивает необходимость тщательного рассмотрения экологических последствий освоения космоса и обеспечения ответственного и устойчивого подхода к лунным миссиям. По мере того, как человечество продвигается дальше в космос, становится критически важным найти баланс между научными исследованиями и сохранением естественной целостности небесных тел.