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Новая технология центробежного движения может защитить Землю от столкновений астероидов

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Новая технология центробежного движения может защитить Землю от столкновений астероидов

Недавние достижения в методах отклонения астероидов могут революционизировать нашу способность смягчать угрозу со стороны небесных объектов на пути столкновения с Землей. Традиционные методы, такие как высокоскоростные ударные устройства или детонирующие устройства, часто полагаются на неопределенные результаты из-за их характера «ударить и надеяться». Однако новаторское исследование Наума Меламеда и Тома Хайнсхаймера предлагает альтернативный подход, который использует центробежное движение и выброс материала для постепенного изменения траектории астероида в сторону от нашей планеты.

Новый метод предполагает размещение центрифуги и источника питания на поверхности потенциального ударника. Собирая части астероида и выбрасывая их в космос, отдача, возникающая во время выброса, вызывает передачу импульса, который меняет траекторию объекта. В отличие от предыдущих методов, этот подход позволяет осуществлять точную настройку посредством процесса «выброса, измерения и повторения». Могут быть приняты во внимание такие факторы, как место приземления, вращение астероида, скорость, а также направление, время и масса выбросов, что обеспечивает гибкость в точной настройке траектории.

Потенциал этого нового подхода огромен. Исследователи полагают, что всего за несколько недель работы астероиды, подобные по размеру Челябинску и Тунгуске, можно будет отклонить. Более того, даже более крупные угрозы, такие как астероид Бенну, который представляет опасность во второй половине 22-го века, можно успешно отразить всего за несколько лет эксплуатации.

Эта революционная технология не только предлагает более эффективное и надежное решение планетарной защиты, но и снижает потребность в более рискованных методах. Теоретически это может сделать необходимость в высокоскоростных космических кораблях-ударниках или в детонациях устаревшей. Последствия значительны, поскольку это нововведение потенциально может устранить необходимость в сценах героизма в голливудском стиле со стороны таких, как Брюс Уиллис и его коллеги.

Хотя угроза столкновения астероидов остается редкой, потенциальные последствия требуют нашего пристального внимания. Благодаря продолжающейся разработке новых стратегий, таких как центробежное движение, у астрономов и учёных появится больше шансов защитить нашу планету от этих космических опасностей. По мере развития методов обнаружения и отслеживания человечество будет лучше подготовлено к защите от потенциальных воздействий, обеспечивая более безопасное будущее для будущих поколений.

By Мамфо Брешиа