Новое открытие: ледяная карта протопланетного диска раскрывает подсказки о формировании планет

Исследователи сделали революционное открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST): ледяную карту протопланетного диска, окружающего молодую звезду. Впервые была создана такая ледяная карта, дающая ценную информацию о формировании планет и нашей Солнечной системы.

Протопланетные диски состоят из различных элементов, включая лед, который играет решающую роль в слипании материи. Считается, что этот процесс слипания играет важную роль в формировании планет и даже комет. Изучая протопланетные диски, ученые смогут лучше понять, как формируется наша Солнечная система и другие планетные системы.

Создание ледяной карты протопланетного диска — непростая задача, поскольку насыщенная молекулами воды атмосфера Земли создает значительные препятствия. Однако благодаря расширенным возможностям JWST этот, казалось бы, невозможный подвиг стал реальностью.

Команда исследователей под руководством Арджана Штурма из Лейденского университета использовала JWST для наблюдения за молодой звездой под названием HH 48 NE, расположенной на расстоянии 600 световых лет от нас. Когда звезда проходила через протопланетный диск, ее свет взаимодействовал с пылью, льдом и другими материалами, присутствующими в диске. Различные элементы поглощают и излучают свет уникальными способами, создавая характерные особенности. Изучая эти сигнатуры, исследователи могут получить представление о составе материалов, через которые проходит свет.

«Прямое картирование льда в диске, формирующем планеты, дает важные данные для исследований по моделированию, которые помогают лучше понять формирование нашей Земли, других планет в нашей Солнечной системе и вокруг других звезд», — объяснил Арджан Штурм. Этот прорыв позволяет ученым делать более точные утверждения о физике и химии, участвующих в формировании звезд и планет.

Полученное изображение, полученное в результате спектрального анализа, напоминает гамбургер с коричневыми булочками, зеленым салатом и другими особенностями. Эта замечательная ледяная карта дает представление о процессах, которые происходили во время зарождения нашей Солнечной системы, и дает ценную информацию о формировании планет вокруг других звезд.

Это открытие знаменует собой значительный шаг вперед в нашем понимании протопланетных дисков и приближает нас к разгадке загадки формирования планет. JWST продолжает предоставлять бесценные данные, прокладывая путь к дальнейшим открытиям, которые углубят наши знания о Вселенной.