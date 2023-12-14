Ученые разрабатывают крупномасштабные наборы данных для обучения модели ИИ для молекулярного дизайна

Команда ученых-вычислителей из Национальной лаборатории Ок-Ридж (ORNL) создала и опубликовала огромные наборы данных, содержащие видимые в ультрафиолетовом диапазоне спектральные свойства более 10 миллионов органических молекул. Это новаторское начинание направлено на улучшение нашего понимания того, как молекулы взаимодействуют со светом, что имеет решающее значение для раскрытия их электронных и оптических свойств. Эти свойства имеют важное применение в различных областях, включая разработку солнечных элементов и систем медицинской визуализации.

Используя высокопроизводительные вычислительные ресурсы, доступные в вычислительном центре Oak Ridge Leadership, исследователи выполнили квантово-химические расчеты для создания этих обширных наборов данных. Для каждой органической молекулы были проведены множественные расчеты моделирования атомистического материала для расчета различных интересующих свойств возбужденного состояния. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Scientific Data.

Основная цель создания этих наборов данных с открытым исходным кодом — обучение модели глубокого обучения, способной идентифицировать молекулы с определенными оптоэлектронными и фотореактивными свойствами. Этот подход предлагает более быструю и эффективную альтернативу нынешним методам молекулярного дизайна.

Ведущий автор Массимилиано Лупо Пасини, специалист по данным из отдела вычислительных наук и инженерии ORNL, объяснил важность использования моделей глубокого обучения в молекулярном дизайне. Он заявил: «Использование моделей DL для молекулярного дизайна крайне важно, поскольку химическое пространство, которое необходимо исследовать для поиска этих молекул, чрезвычайно велико». Традиционные эксперименты и расчеты из первых принципов просто недоступны из-за их трудоемкости или огромных вычислительных требований. Модели глубокого обучения предоставляют многообещающее решение для преодоления этих ограничений.

Чтобы решить проблемы, связанные с управлением большими объемами данных, исследователи разработали масштабируемое программное обеспечение для рабочих процессов в сотрудничестве с ученым-компьютерщиком ORNL Кшитиджем Мехтой. Это программное обеспечение обеспечивает правильную обработку файлов, созданных кодом квантовой механики, не перегружая файловую систему.

Команда успешно создала набор данных GDB-9-Ex, содержащий примерно 96,766 10.5 молекул, в качестве доказательства концепции. Они продемонстрировали, что разработанный рабочий процесс эффективно прогнозирует положение и интенсивность пиков в ультрафиолетово-видимом спектре. Воодушевленные этим результатом, исследователи расширили свои усилия и создали набор данных ORNL_AISD-Ex, который включает более XNUMX миллионов молекул. Этот набор данных предоставляет ценную информацию о режимах возбуждения каждой молекулы и зазоре HOMO-LUMO, который измеряет стабильность. С помощью этих данных модель глубокого обучения, такая как HydraGNN, может эффективно идентифицировать потенциально перспективные молекулы для различных приложений.

В предстоящем документе будут подробно описаны результаты обучения HydraGNN этим наборам данных и сделанные молекулярные открытия. Этот инновационный подход к молекулярному дизайну может совершить революцию в этой области и ускорить разработку новых материалов с индивидуальными свойствами.