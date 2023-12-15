Выбросы углерода в результате лесных пожаров в Канаде резко возрастут в 2023 году

Недавний отчет Copernicus, отдела экологических наблюдений космической программы Европейского Союза, показал, что на лесные пожары в Канаде в 2023 году пришлось ошеломляющие 23% глобальных выбросов углерода от лесных пожаров. Этот беспрецедентный уровень выбросов оказал существенное влияние на качество воздуха и атмосферу в общинах по всей стране.

Служба мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS) усердно отслеживает возникающее в результате этого загрязнение дымом и его последствия, поскольку страны всего мира объединяют усилия для борьбы с изменением климата. Лесные пожары, опустошившие Канаду в 2023 году, были не похожи ни на что, виденное ранее: они привели к самым высоким выбросам углекислого газа в истории страны с большим отрывом.

Согласно данным, в этом году лесные пожары выбросили в атмосферу почти 480 мегатонн углерода, что почти в пять раз превышает средние выбросы за последние два десятилетия. Эти цифры подчеркивают интенсивность, продолжительность и общее воздействие пожаров на местные сообщества в таких провинциях, как Британская Колумбия, Альберта, Онтарио, Новая Шотландия, Северо-Западные территории и Квебек.

Негативные последствия лесных пожаров не ограничивались одной только Канадой. Дым распространился по обширным территориям Северной Америки и даже достиг регионов Европы, создавая дымку на небе и еще больше ухудшая качество воздуха. Марк Паррингтон, старший научный сотрудник CAMS, подчеркнул значение этих пожаров в глобальном масштабе. Он подчеркнул, что беспрецедентные масштабы и постоянство лесных пожаров в Канаде сделали их важной историей в глобальных выбросах пожаров в 2023 году.

Эти выводы последовали за ежегодным докладом Организации Объединенных Наций о разрыве в уровне выбросов, в котором предупреждается, что мир находится на пути к потеплению почти на 3°C, если не будут приняты немедленные и решительные меры по борьбе с изменением климата. В то время как мир сталкивается с проблемами сокращения выбросов парниковых газов для достижения целей Парижского соглашения, эксперты подчеркивают острую необходимость тщательного мониторинга и смягчения последствий глобальных выбросов лесных пожаров.

Поскольку волны тепла и засухи становятся все более распространенными, вероятность возникновения беспрецедентных лесных пожаров, подобных тем, что произошли в Канаде, возрастает. Поэтому постоянный мониторинг выбросов лесных пожаров имеет решающее значение для оценки и смягчения их воздействия на качество воздуха и здоровье человека. Роль Канады в борьбе с изменением климата не следует недооценивать, поскольку действия, предпринимаемые в стране, могут повлиять на глобальные действия.