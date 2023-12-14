Новое исследование раскрывает удивительную природу феномена STEVE

Резюме: Недавнее исследование, проведенное исследователями из Калифорнийского университета в Беркли, пролило новый свет на природу и происхождение феномена STEVE — фиолетово-белой полосы света, часто сопровождаемой зеленым свечением, похожим на частокол. Ранее считавшееся разновидностью полярного сияния, исследование показывает, что STEVE на самом деле генерируется низковысотными электрическими полями, параллельными магнитному полю Земли. Результаты могут иметь значение для нашего понимания неизвестных физических процессов в атмосфере Земли.

Сделав новаторское открытие, ученые обнаружили, что СТИВ, загадочная полоса фиолетового света, видимая в атмосфере Земли, на самом деле не является полярным сиянием. Феномен STEVE, который годами озадачивал исследователей, теперь идентифицирован как отдельное небесное явление. Он создается низковысотными электрическими полями, параллельными магнитному полю Земли.

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Беркли, бросает вызов предыдущим предположениям о происхождении STEVE. Используя модель ионосферы, команда продемонстрировала, что определенная комбинация электрических полей может возбуждать кислород и азот, генерируя четкий спектр света, наблюдаемый в структуре STEVE, похожей на частокол.

Полученные результаты имеют важное значение для нашего понимания физических процессов, происходящих в атмосфере Земли. Клэр Гаск, ведущий автор исследования, объяснила: «Свет от частокола создается частицами, которые должны быть заряжены прямо в космосе параллельным электрическим полем, что представляет собой совершенно другой механизм, чем любое из полярных сияний. что мы изучали или знали раньше».

Исследователи предлагают провести дальнейшие исследования этих низковысотных электрических полей и их связи с более масштабной передачей энергии между атмосферой Земли и космосом. Они полагают, что запуск ракеты через STEVE может предоставить ценные данные о силе и направлении задействованных электрических и магнитных полей.

Эти результаты будут представлены на предстоящей встрече Американского геофизического союза в Сан-Франциско, что предоставит экспертам возможность глубже изучить загадочный феномен. Есть надежда, что это исследование будет способствовать нашему пониманию атмосферы Земли и приведет к дальнейшим прорывам в области науки об атмосфере.