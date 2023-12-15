Открытие массивных звезд, лишенных водородных оболочек в двойных системах

Недавний прорыв астрономов из Университета Торонто позволил обнаружить популяцию массивных звезд, которые были лишены водородных оболочек своими двойными компаньонами. Это замечательное открытие проливает свет на происхождение бедных водородом сверхновых с коллапсом ядра и слияний нейтронных звезд, которые, как полагают, связаны с горячими гелиевыми звездами.

В течение нескольких лет ученые предполагали, что примерно треть массивных звезд испытывает удаление своих водородных оболочек внутри двойных систем. Однако до сих пор был определен только один потенциальный кандидат. Открытие дополнительных полосатых звезд подтверждает существование этого явления и имеет важное значение для нашего понимания важных астрономических явлений.

Ведущий автор Мария Драут, доцент кафедры астрономии и астрофизики Университета Торонто, подчеркивает важность этого открытия. Она объясняет, что если бы эти звезды были редкими, это поставило бы под сомнение существующую теоретическую основу для различных явлений, включая сверхновые, гравитационные волны и свет, излучаемый далекими галактиками.

Идентификация полосатых звезд открывает новые возможности для более полного изучения их свойств. Это включает в себя измерение количества материала, выброшенного этими звездами в звездных ветрах, что имеет решающее значение для прогнозирования слияний нейтронных звезд. Получив более точные данные, исследователи смогут уточнить свои модели и исследовать связи между лишенными водорода звездами и сверхновыми, бедными водородом.

Более того, исследование предполагает, что некоторые из этих полосатых звезд могут быть связаны с нейтронными звездами или черными дырами. Эти объекты, похоже, находятся на переходном этапе, прежде чем стать двойной нейтронной звездой или системой нейтронных звезд и черных дыр, которые могут в конечном итоге слиться и испустить обнаруживаемые гравитационные волны.

Бетани Людвиг, аспирантка Университета Торонто, подчеркивает взаимосвязанную природу звезд в двойных системах. Она сравнивает их с людьми, подчеркивая их социальную природу, и подчеркивает, что одиночные массивные звезды редки.

Идентификация полосатых звезд затруднена из-за их излучения за пределами видимого спектра света и потенциального затемнения пылью или яркостью звезд-компаньонов. Исследовательская группа использовала ультрафиолетовые наблюдения, собранные ультрафиолетовым/оптическим телескопом Swift, для исследования миллионов звезд в близлежащих галактиках, что привело к обнаружению систем, демонстрирующих необычное ультрафиолетовое излучение.

В настоящее время ведутся дальнейшие исследования, направленные на более глубокое изучение свойств этих звезд. Исследователи расширят свои поиски в близлежащих галактиках и Млечном Пути, используя различные инструменты, включая космический телескоп Хаббл и рентгеновский телескоп Чандра. Данные и теоретические модели, использованные в этом исследовании, были обнародованы для облегчения сотрудничества с другими учеными.

В совместных усилиях приняли участие несколько учреждений, в том числе Университет Торонто, Обсерватории Института науки Карнеги, Институт астрофизики Макса Планка, Институт астрономии Антона Паннекука, Институт астрономии и астрофизики Данлэпа и Обсерватория Стюарда. Это открытие открывает новые возможности для изучения сложных взаимодействий и отношений между звездами в двойных системах, предлагая более глубокое понимание динамической Вселенной, в которой мы живем.