Новые возможности для городских лабораторий: преобразование городских центров

В центрах городов возникает новая тенденция, которая потенциально может изменить ландшафт городской жизни и занятости. В то время как офисные помещения традиционно доминировали в центрах городов, развитие биологических наук бросает вызов этому понятию и открывает возможности для лабораторных помещений.

В прошлом бионаучные исследования и разработки в основном проводились в пригородах, а крупные фармацевтические компании располагали огромными лабораториями в корпоративных бизнес-парках. Однако динамика меняется по мере того, как индустрия биологических наук становится все более похожей на технологический сектор. Стартапы, финансируемые венчурными капиталистами и вышедшие из университетов, все чаще стимулируют разработку лекарств.

Этот сдвиг создал спрос на лабораторные помещения в центрах городов. Начинающих специалистов в области биологических наук, особенно недавних выпускников престижных университетов, все больше привлекает городская среда. Привлекательность заключается в близости к социальным объектам, таким как рестораны, бары и другие предприятия, где они могут общаться и сотрудничать с единомышленниками.

Чикагские лаборатории Фултона служат ярким примером того, как центры городов адаптируются к этому новому спросу. Portal Innovations, фирма, работающая в составе Fulton Labs, функционирует как гибрид WeWork и инкубатора венчурного капитала для компаний, занимающихся медико-биологическими науками. Его арендаторами являются стартапы, занимающиеся разработкой инновационных лекарств. Важность городской жизни для талантов в области биологических наук подчеркнул Джон Флавин из Portal, который подчеркнул силу индивидуальных талантов и их предпочтение городской среде.

Растущая потребность в лабораторных помещениях в городских районах представляет как проблемы, так и возможности. Переоборудование существующих зданий для размещения лабораторий может оказаться затруднительным из-за особых требований, таких как более высокие потолки и повышенное энергопотребление. Однако такие города, как Бостон и Лондон, уже принимают эти изменения. Бостон недавно одобрил преобразование офисного здания в лабораторное помещение, а на Манхэттене и в Кэнэри-Уорф в Лондоне ведется строительство новых лабораторных помещений.

Хотя потенциальные выгоды от размещения бионаучных лабораторий значительны, будущее городских центров по-прежнему зависит от способности сбалансировать офисные помещения со специализированными исследовательскими средами. Адаптация к этой новой тенденции требует инновационных подходов в городском планировании и развитии недвижимости. Превращение городских центров в динамичные центры как для работы, так и для исследований открывает захватывающие перспективы на будущее.